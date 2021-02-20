İzmit Belediyesi, tuzlama çalışmalarını sokağa çıkma yasağında da sürdürüyor 



Özellikle akşam ve gece saatlerinde beklenen buzlanma riskine karşı gün ağarmadan çalışmalara başlayan İzmit Belediyesi ekipleri, hem araçlarla hem de küreklerle yolları tuzluyor. Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için köy yolları, yüksek kesimler ve kent merkezindeki tuzlama çalışmaları, sokağa çıkma yasağında da aralıksız devam ediyor.



GECE GÜNDÜZ DEMEDEN



İzmit Belediyesi ekipleri, vatandaşların olumsuz hava koşullarından en az şekilde etkilenmesi için gece gündüz demeden yollarda mesai yapıyor. Gülbahçe, Arpalık İhsaniye, Akmeşe, Tüysüzler, Çayırköy, Gökçeören, Kabaoğlu, Tavşantepe, Tepeköy, Orhan, Malta ve daha birçok mahallede tuzlama çalışması yapan ekipler, vatandaşlara özellikle akşam ve gece saatlerinde buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda da çağrıda bulundu.