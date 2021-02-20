İzmit Belediyesi, tuzlama çalışmalarını sokağa çıkma yasağında da sürdürüyor 

Özellikle akşam ve gece saatlerinde beklenen buzlanma riskine karşı gün ağarmadan çalışmalara başlayan İzmit Belediyesi ekipleri, hem araçlarla hem de küreklerle yolları tuzluyor. Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için köy yolları, yüksek kesimler ve kent merkezindeki tuzlama çalışmaları, sokağa çıkma yasağında da aralıksız devam ediyor.
GECE GÜNDÜZ DEMEDEN
İzmit Belediyesi ekipleri, vatandaşların olumsuz hava koşullarından en az şekilde etkilenmesi için gece gündüz demeden yollarda mesai yapıyor. Gülbahçe, Arpalık İhsaniye, Akmeşe, Tüysüzler, Çayırköy, Gökçeören, Kabaoğlu, Tavşantepe, Tepeköy, Orhan, Malta ve daha birçok mahallede tuzlama çalışması yapan ekipler, vatandaşlara özellikle akşam ve gece saatlerinde buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda da çağrıda bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.