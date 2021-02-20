‘İYİ’ Kadınlar Karamürsel’deydi “Önce esnafa sahip çıkın, sonra aya çıkarsınız”

İYİ Parti Kocaeli İl Kadın Politikaları birimi 12 ilçenin kadın politikaları birimlerini ziyaret ettiği saha programlarına devam ediyor. Kadınların son durağı Karamürsel ilçe birimiydi. Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Pelin Dönge, Karamürsel Kadın Politikalarından Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Nursel Dikidaş ve kadın politikaları çalışma ekibiyle Karamürsel İlçe binasında istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı. Ardından Karamürsel İlçe Başkanı Orhan Kılınçsoy ileGara Şehitleri ve Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun vefatının yıl dönümü sebebiyle düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı.

“ESNAFIMIZ KAN AĞLIYOR”

Esnaf ziyaretlerine Karamürsel’de de devam eden Pelin Dönge, “Siftahsız kapatan, faturasını ödeyemeyen, borçla yaşayan, kombiyi kapatan, kazakla oturan, çok zor günler geçiren, batan esnafı ve çalışanlarını dinledik. Gözden çıkarılan, görmezden gelinen esnafımız kan ağlıyor. Önce esnafa sahip çıkın, sonra aya çıkarsınız” ifadelerinde bulundu.