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20 Şub 2021 - 16:15- Gündem G: 20 Şub 2021 - 16:16

İzmit Belediyesinden sahte ’İzmit Çarşısı’ uyarısı

İzmit Belediyesi, ’İzmit Çarşısı’ adı ile Google Play Android ve Apple mağazalarında telefon uygulaması olarak açılan, üzerinde İzmit Belediyesi logosu bulunan sahte uygulamaların İzmit Belediyesi ile bir ilişiği olmadığını ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini duyurdu

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İzmit Belediyesi, Good4Trust ile işbirliği içerisinde, bölgesel kalkınmayı sağlamak ve yerel esnafa destek olmak amacıyla İzmit Çarşısı Projesini hayata geçirdi. Bu projeden bağımsız olarak üzerinde İzmit Belediyesi logosu kullanılarak mobil Android ve Apple mağazalarına yüklenen "İzmit Çarşısı" telefon uygulamasının İzmit Belediyesi ile hiçbir ilişiğinin bulunmadığını ve belediye bünyesinden bağımsız olarak kullanıma açılan bu uygulama hakkında yasal hakların sonuna kadar kullanılacağı duyuruldu. 


İZMİT ÇARŞISI’NA NASIL ULAŞABİLİRİM?


İzmit Belediyesi ve Good4Trust işbirliği ile hayata geçirilen ve yerel kalkınma adına büyük bir adım olan İzmit Çarşısı’na vatandaşlar, good4trust.org veya izmitcarsisi.org adresleri üzerinden ulaşabilir.
# İzmit, destek

20 Şub 2021 - 16:15 - Gündem

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