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20 Şub 2021 - 16:22- Asayiş G: 20 Şub 2021 - 16:55

Kayarken uçuruma yuvarlandı, jandarma timleri kurtardı

Kartepe’de bulunan kayak pistinde kayarken pistten çıkarak uçuruma yuvarlanan Kuveyt uyruklu kişi mahsur kaldığı yerden jandarma arama kurtarma timleri tarafından kurtarıldı.
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Alınan bilgiye göre Kartepe’de bulunan kayak merkezinde, önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda kayarken pistten çıkan ve uçuruma yuvarlanan Kuveyt uyruklu  A.A. isimli şahıs burada mahsur kaldı. A.A.’nın arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timleri, mahsur kalan A.A.’yı düştüğü uçurumdan kurtardı. Yaklaşık 40 dakikalık bir çalışma sonrası herhangi bir yara almadan kurtarılan A.A, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.
# Kocaeli, yardım

20 Şub 2021 - 16:22 - Asayiş

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