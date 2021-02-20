Alınan bilgiye göre Kartepe’de bulunan kayak merkezinde, önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda kayarken pistten çıkan ve uçuruma yuvarlanan Kuveyt uyruklu A.A. isimli şahıs burada mahsur kaldı. A.A.’nın arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timleri, mahsur kalan A.A.’yı düştüğü uçurumdan kurtardı. Yaklaşık 40 dakikalık bir çalışma sonrası herhangi bir yara almadan kurtarılan A.A, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.
20 Şub 2021 - 16:22- Asayiş Güncelleme: 20 Şub 2021 - 16:55
Kayarken uçuruma yuvarlandı, jandarma timleri kurtardı
Kartepe’de bulunan kayak pistinde kayarken pistten çıkarak uçuruma yuvarlanan Kuveyt uyruklu kişi mahsur kaldığı yerden jandarma arama kurtarma timleri tarafından kurtarıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.