Kayarken uçuruma yuvarlandı, jandarma timleri kurtardı

Alınan bilgiye göre Kartepe’de bulunan kayak merkezinde, önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda kayarken pistten çıkan ve uçuruma yuvarlanan Kuveyt uyruklu A.A. isimli şahıs burada mahsur kaldı. A.A.’nın arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timleri, mahsur kalan A.A.’yı düştüğü uçurumdan kurtardı. Yaklaşık 40 dakikalık bir çalışma sonrası herhangi bir yara almadan kurtarılan A.A, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.