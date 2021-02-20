TÜGVA İzmit'ten iyilik hareketi

İzmit'te gençlere yönelik faaliyetlerde bulunan ve sahada aktif olarak gençlik çalışmaları yürüten Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmit İlçe Temsilciği, tamamen gençlerden oluşan ve iyilik içeren çalışmaları gençler arasında yaygınlaştırmak amacıyla bir iyilik hareketi kurdu. Hemen hemen her hafta farklı bir konu ve yerde toplumsal iyilik yapmaya çalışan TÜGVA İzmit İyilik Hareketi, gençlerde karşılıksız iyilik yapmayı kazandırmanın yanı sıra, diğer gençlerede örnek olarak iyiliği tüm ilçeye yaymayı hedefliyor.

SOKAK KÖPEKLERİNE ETLİ KEMİK VE MAMA DAĞITIYORLAR

TÜGVA İzmit İyilik Hareketi mensubu gençler hemen hemen her hafta farklı bir mahallede sokak soğuk havalarda köpeklerine yönelik gerek kemikli et, gerekse köpek maması dağıtıyorlar. Özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde beslenme zorluğu çeken hayvanlara gıda dağıtımı yaparak merhametli bir gençliğe vurgu yapıyorlar.

SOKAK KEDİLERİNE BARINAK YAPIYORLAR

Özellikle sokak kedilerine yönelik karlı havalarda barınma zorluğu çeken hayvanlara yönelik gençlerle barınak yapma atölyesi kuran TÜGVA İzmit, burada ürettikleri suya dayanıklı barınakları İzmit'in çeşitli noktalarına bırakarak sokak kedilerine bir sığınak oluşturdular.

CUMA ÇIKIŞI DEZENFEKTAN ve MASKE DAĞITIMI

TÜGVA İzmit İyilik hareketi tüm bunların yanı sıra cuma namazı çıkışı İzmitli vatandaşlara dezenfektan ve maske dağıtarak, toplumsal bulaşın yayılmasına mani olmaya çalışıyor. Toplumun temel meselelerine de çözüm üretmeye çalışan İyilik sever gençler bu faaliyetleri ile takdir topluyor.

İyilik Hareketi projesi çerçevesinde açıklamalarda bulunun TÜGVA İzmit İlçe Başkanı Fatih Sultan ÖZTEL şunları ifade etti:

"Gençlerden kurmuş olduğumuz İyilik Hareketi ile Rabbimizin bizden yapmamızı emrettiği iyiliği, herkesten önce toplumumuz fidanları gençlerimizin eylemlerine taşımak, akabinde ise bu iyiliği bütün gençler arasında paylaşarak çoğaltmayı ve İzmit'te bulunan tüm gençler arasında bir iyilik köprüsü kurmayı hedefliyoruz. Çünkü İzmit gençli olarak inanıyoruz ki kötülükler ancak iyilikler yaygınlaştıkça yok olacak. İyiliği ise ancak merhamet sahibi, sorumluluk bilinci gelişmiş, vefakar gençlerle yayabiliriz. Şükürler olsun ki bu ülkenin gençlerine fırsat verilirse iyiliği değil İzmit'te tüm dünyaya yayacak potansiyele sahipler. Biz de vakıf olarak bu fırsatı gençlere vermeye çalışıyoruz."