Körfez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, adeta bir fabrika gibi çalışıyor. Müdürlüğü'nü Harun Künü'nün yapmış olduğu Körfez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, yaptığı çalışmalar, gerçekleştirdiği etkinlikler, gösterdiği başarı grafiği ile Körfez'in tercih edilen okullarından biri olmaya başladı. Tecrübeli kadrosu ile kendilerine teslim edilen öğrencileri yetiştiren ve meslek sahibi yapan Körfez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Körfez'in gözde okulları arasında gösteriliyor. Okulun atölye bölümünde okuyan öğrenciler; hem eğitim alıyorlar; hem de yapmış oldukları ürünlerle, aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Günlük 100 ile 200 arasında masa-sandalye yapan öğrenciler aile bütçesine önemli katkı sağlamanın keyfini yaşıyorlar. 22 gönüllü öğrenci, 3 öğretmen ve bir teknisyenle atölye bölümü; adeta fabrika gibi çalışıyor. Okul müdürü Harun Künü, yapmış oldukları masa ve sıraları; ihtiyaç duyulan okullara sevkiyat yaptıklarını ve böylelikle hem okula, hem ülke ekonomisine büyük katkı sağladıklarını belirtti. Adeta bir fabrika gibi çalışan okul; yapmış olduğu bu çalışmalarıyla veliler tarafından tercih edilen, öncelikli okullar arasında yer alıyor. Harun Künü, 'Öğretmen-öğrenci-veli olarak el ele vererek, en güzel eğitimi vermeye çalışıyoruz. Atölye bölümü öğrencilerimizin yapmış oldukları masa ve sıraları; Marmara Bölgesi okullarına göndererek; okulumuza gelir elde ediyoruz. Ülkemiz kazanıyor. Bizler kazanıyoruz; öğrencilerimiz kazanıyor."dedi.
20 Şub 2021 - 16:58- Gündem Güncelleme: 20 Şub 2021 - 17:00
Bu okul fabrika gibi çalışıyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.