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20 Şub 2021 - 16:59- Gündem G: 20 Şub 2021 - 17:02

Aygün: 2023 hedefimize birlikte yürüyoruz

Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı’nda projeleriyle ilgili bir sunum yapan Başkan Aygün, “2023 hedefimize ilerlerken ilçemize değer katan projelere hep birlikte imza atmaya devam ediyoruz” dedi
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AKP Derince İlçe Başkanlığı’nın Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde düzenlediği Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı’nda Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, iki yıllık süreci anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Başkan Aygün ile birlikte AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, İl Başkan Yardımcıları Engin Güzel, Ahmet Sönmez, İl Yöneticileri Hicran Bozkurt, Recep Demir, İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan, meclis üyeleri, ilçe yöneticileri, mahalle başkanları ve teşkilat mensuplarının katılımıyla icra edilen program yapılan çalışmalar ve hayata geçirilecek projeler konuşuldu.

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ VE GÖNÜL TEŞKİLATÇILIĞI

Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı’nda bir konuşma yapan AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, “Milletimize hizmet yolunda daima biriz, beraberiz. Gönül belediyeciliği ve gönül teşkilatçılığı anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemize değer katan çalışmalara imza atan başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de teşkilatlarla uyumlu çalışmanın başarıyı arttırdığına vurgu yaparak “2023 hedefimize ilerlerken ilçemize değer katan projelere hep birlikte imza atmaya devam ediyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi. Söz verdikleri 41 projenin %66'lık kısmını şimdiden tamamladıklarını belirten Başkan Aygün, sinevizyon eşliğinde yaptığı konuşmada ise ilçeye kazandırdıkları çalışmaları ve hizmete sunacağı projeleri paylaştı.
# Derince, AKP

20 Şub 2021 - 16:59 - Gündem

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