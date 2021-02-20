Katılımcı yönetim anlayışı gereği istişareye önem veren Başkan Aygün, bir yandan projelerini hizmete sunmaya devam ederken diğer taraftan kendisini ziyaret eden konukları ile bir araya gelerek istişarelerde bulunuyor. Başkan Aygün bu kapsamda Araç Kiralamacılar Konfederasyonu Kocaeli İl Başkanı Güray Karalı, İzmit İlçe Başkanı Kerim Gönenç ve Derince İlçe Başkanı Sedat Avcı ile bir araya geldi. Yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinin gerçekleştiği buluşmada Başkan Aygün, konuklarına nezaketleri için teşekkür etti. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, 5 Nolu Şehiriçi Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Niyazi Yağız ve yönetim kurulu üyesi Vedat Özer’i de konuk etti. Konuklarına Derince’de hayata geçen ve yapımı devam eden projelerle ilgili bilgi veren Başkan Aygün, Taşköprü Aspir Yağı da hediye etti.
20 Şub 2021 - 17:01- Gündem Güncelleme: 20 Şub 2021 - 17:04
Başkan Aygün istişarelerini sürdürüyor
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün bir taraftan çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken kendisini ziyaret eden konukları ile istişarelerine de devam ediyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.