Hürriyet’ten İBB ve Ataşehir Belediyesine teşekkür

İzmit Belediyesi Karla Mücadele Timi, kar yağışının getirebileceği olumsuzluklara karşı ilk günden itibaren canla başla çalışarak kentte hiçbir vatandaşı mağdur etmedi. Yol açma ve tuzlama çalışmalarında kent merkezinin yanı sıra köyler ve yüksek kesimlerde de seferber olan ekiplere İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ataşehir Belediyesinden araç desteği geldi.



AİLE OLDUĞUMUZU TEKRAR GÖSTERDİLER



İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, kendilerine araç desteği veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ataşehir Belediyesine teşekkür etti. Hürriyet, "Karla mücadele kapsamında ekiplerimiz gece gündüz demeden canla başla çalıştı. Kentte kardan dolayı mağduriyet yaşanmaması adına yol açma çalışmalarını hem kent merkezinde hem de kırsal mahallelerimizde titizlikle gerçekleştirdik. Yoğun kar yağışı nedeniyle bizlere araç desteği sağlayan ve bir aile olduğumuzu tekrar gösteren İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ataşehir Belediyesine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.