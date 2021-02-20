Kandıra Belediyesinde toplu sözleşme tamam imzalar atıldı

Kandıra Belediyesi Personel Anonim Şirketi ile Hizmet-İş Sendikası arasında sürdürülen toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Başkan Yardımcısı Mustafa Dursun, Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, şube başkan yardımcısı Muharrem Subaşı, ilgili kurum müdürleri ve belediye sendika temsilcilerinin katıldığı toplantıda belediye işçilerinin 31.12.2022 tarihine kadar 2.5 yıl süreyle geçerli olacak sosyal ödemeleri ile çalışma koşullarını belirleyen toplu iş sözleşmesi (TİS) imza altına alındı.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Alınan bilgilere göre bütçeden gelirini 96 mahalle yerine Büyükşehir yasası gereği sadece merkez dört mahalleden alan Kandıra’da sendika temsilcileri ile yapılan toplu iş sözleşmesine göre işçilerin ücretlerinde ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldı. 145 işçiyi ilgilendiren 2,5 yıl geçerli olacak sözleşmeye göre evli iki çocuklu net işçi maaşları 3 bin 750 lira, giydirilmiş işçi maaşları ise 3 bin 950 lira olacak. Görev ve konumuna göre işçilere sorumluluk ücreti de verilecek. Sorumluluk ücreti alan işçilerin maaşları 4 bin liranın üzerinde olacak. Razaman ve Kurban bayramında işçilere toplamda bin lira ikramiye verilecek.

ADNAN TURAN: EN İYİ ÜCRETİ VERMEK İÇİN GAYRET ETTİK

Yaklaşık dört aydır devam eden toplu sözleşmesi ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Adnan Turan, kendisinin de işçilikten gelen biri olduğuna vurgu yaptı. Belediye imkanları doğrultusunda verilebilecek en iyi ücreti vermek için şartları sonuna kadar zorladıklarını belirten Turan, ‘’ Belediyemizin konumu yüz ölçümü ve bütçesi gereği en iyi ücreti arkadaşlarımıza vermek için gayret ettik. İnşallah ilerleyen zaman da bazı teknik konuların değişmesi neticesinde arkadaşlarımıza daha farklı yardımcı olabileceğimizi buradan tekrar iletiyorum. Bu gün itibari ile nihayete erdirdiğimiz sözleşmemizin Kandıramız’a, çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Arkadaşlarımıza da bu alın terinin karşılığı kazançlarını aileleri ile birlikte bereketli şekilde harcamalarını diliyorum’’ dedi

İDRİS ERSOY: KANDIRA ÖZELİNDE ALINABİLECEK EN İYİ ÜCRET

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy’da sözleşmenin yapılmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden konuşmasında, ‘’Görüşmelerimiz nihayet bu gün sonlandı. İşçi arkadaşlarımıza Kandıra özelinde alınabilecek en iyi ücreti almanın mücadelesini yaptık. Adnan Başkanım da sağ olsun bu ücreti takdir etti. Ben işçi arkadaşlarım adına hem belediye başkanımıza, hem emeği geçen başkan yardımcılarıma, müdürlerimize, temsilci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah bu kazanılan ücreti arkadaşlarımız helali ile çoluk çocuklarına yedirirler ve mutlu olurlar diye ümit ediyorum’’ dedi.