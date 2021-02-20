Güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 20 Şubat Cumartesi gününün verilerine göre 118 bin 911 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 32 milyon 217 bin 77’ye ulaştı.

7 BİN 857 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Bugün semptom gösteren 635 hastayla birlikte 7 bin 857 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 631 bin 876’ya çıktı. Can kaybı da 80 artarak 27 bin 983’e yükseldi.

BİN 180 AĞIR HASTA VAR

Son 24 saatte 7 bin 210 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 518 bin 758’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.6, ağır hasta sayısı da bin 180 oldu.

DÜN 7 BİN 419 YENİ VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 19 Şubat verilerine göre semptom gösteren 638 hastayla birlikte 7 bin 419 yeni vaka tespit edilmişti. 82 kişi yaşamını yitirirken 7 bin 498 kişi de sağlığına kavuşmuştu.