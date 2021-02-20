Güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 20 Şubat Cumartesi gününün verilerine göre 118 bin 911 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 32 milyon 217 bin 77’ye ulaştı.
7 BİN 857 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ
Bugün semptom gösteren 635 hastayla birlikte 7 bin 857 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 631 bin 876’ya çıktı. Can kaybı da 80 artarak 27 bin 983’e yükseldi.
BİN 180 AĞIR HASTA VAR
Son 24 saatte 7 bin 210 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 518 bin 758’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.6, ağır hasta sayısı da bin 180 oldu.
DÜN 7 BİN 419 YENİ VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ
Sağlık Bakanlığı’nın 19 Şubat verilerine göre semptom gösteren 638 hastayla birlikte 7 bin 419 yeni vaka tespit edilmişti. 82 kişi yaşamını yitirirken 7 bin 498 kişi de sağlığına kavuşmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.