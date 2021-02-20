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20 Şub 2021 - 21:03- Gündem G: 20 Şub 2021 - 21:05

4 bölge için kritik uyarı: Pazartesi gününe kadar sürecek

Meteoroloji, zirai don riskinin devam ettiğini belirterek Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'i uyardı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin doğu ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Siirt çevrelerinin kar yağışlı, yarın Muğla çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilirken rüzgarın genellikle kuzeyli, Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

4 BÖLGE İÇİN UYARI

Zirai don riskinin devam ettiğini belirten Meteoroloji, “Zirai faaliyetlerin devam ettiği kıyı kesimlerde (Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz) hafif, Karadeniz kıyı kesiminde orta, iç kesimlerde orta yer yer kuvvetli zirai don riskinin 22.02.2021 Pazartesi günü sabah saatlerine kadar devam etmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” açıklaması yaptı.

20 Şub 2021 - 21:03 - Gündem

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