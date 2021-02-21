Mehmet, Gül’üne kavuştu

İlimizde, özellikle de Körfez’in sevilen simalarından, fanatik Kocaelisporlu Mehmet Atak, Gül Hanım ile evlendi. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleşen nikahta çiftin şahitliklerini Bekirpaşa Eski Belediye Başkanı Abdullah Köktürk, AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Umut Kemal Ergün ve Zafer Yılmaz yaptı.