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21 Şub 2021 - 15:48- Spor G: 21 Şub 2021 - 15:51

Derince’de rota: Hopa
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25 Şubat Perşembe günü Artvin Hopaspor’u konuk edecek olan Belediye Derincespor’da çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor. Derince ekibi, İstanbul’daki Alemdağ maçını yoğun kar yağışı nedeni ile oynayamamıştı. Sarı lacivertli ekip sahası karla kaplı olduğu için antrenmanlarını önce Yenikent’teki çim halı saha tesislerinde ardından Derince suni çim sahada yapmak zorunda kalıyor.

SOL BEK SİNAN MORGİL CEZALI

Teknik Direktör Fatih Uygun’un koordinesinde çalışan takım önceki günkü antrenmana ısınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başladı. Yarı sahada oyun formasyonları çalışan takım yenileme koşusu ile çalışmayı noktaladı. Derince’de sarı kart cezası olan başarılı sol bek Sinan Morgil dışında eksik yok. Sinan’ın yerine sol bekte Mehmet Bağlı’nın oynaması, sol öndeyse maça Sefa ile başlanması bekleniyor.

HATA YAPMAK İSTEMİYORLAR

Sarı lacivertlilerde moraller hayli yüksek. Hedef Play-Off hattındaki yerini daha da sağlamlaştırmak. Lider Diyarbekir ile 1 maç eksiği bulunan Belediye Derincespor arasında 13 puanlık fark bulunuyor. Doğu ekibi perşembe günü Nevşehir’i konuk edecek, ikinci Buca son sıradaki Manisa’ya konuk olacak, üçüncü Yeşilyurt da Kemer deplasmanına konuk olacak. Rakiplerin nispeten kolay maçlarının olduğu haftada Derince’de Artvin ekibi karşısında hata yapmak istemiyor.

# Derince, İstanbul

21 Şub 2021 - 15:48 - Spor

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