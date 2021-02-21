Gölcük bu ne hal ? : 3-0

Art arda bayrılı sonuçlarla bir anda tüm dikkatleri üzerine çeken Gölcükspor, Batman iç saha maçının ertelenmesinden sonra dün yine deplasmanda sahaya çıktı ve İçel’de adeta bozguna uğradı. 26.dakikada Hakkı Tosun, 39.dakikada Gökcan Çelmen ve 64.dakikada Furkan Güneş ile 20 kişi kalmasına rağmen 3-0 kazanan İçel İdman Yurdu, Şimşeklere futbol dersi verdi. Gölcükspor, dün Erok’a yenilmeyerek seriye son veren Şile Yıldızspor’u konuk edecek. Maç perşembe günü Gölcük Şehir Stadı’nda oynanacak ve 13.00’te başlayacak.