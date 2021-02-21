Darıca içeride kayba devam ediyor 0-0

İç sahada Ceyhan’a yenilen Darıca, dün de Mardin Fosfat ile berabere kalarak, sevenlerini üzdü. Geçlerden kurulu ekibimiz, rakiplerine sahayı dar etmesine rağmen tecrübesizlikle beklenmedik puanlar kaybedebiliyor. Sarı Yeşillilerimiz, Play-Off hattında kalırken avantaj kaçırdı. Şimdiki rakip perşembe günü deplasmanda İskenderun FK olacak, maç 13.00’te başlayacak. Kızıl Körfez ekibi dün, deplasmanda ikinci sıradaki Nazilli’ye 3-1 yenilmekten kurtulamadı.