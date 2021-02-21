Evyapport Limanı'nda patlama

Edinilen bilgiye göre, Körfez ilçesi Kirazlıyalı Mahallesi sahilinde bulunan Evyapport Liman Tesisleri’nde elektrik hattı çalışması yapan Fatih Sultan A. (32) adlı işçi, çalıştığı hatta meydana gelen patlama sonrasında acı içinde kendini yere attı. Patlamada yüzünde oluşan yanıklarla yaralanan Fatih Sultan A.’yı gören diğer işçiler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Yüz bölgesinde ciddi yanıklar oluşan Fatih Sultan A., hastanenin yanık ünitesinde tedavi altına alındı. Polis ekipleri, limanda meydana gelen ve bir işçinin yaralandığı patlama hakkında inceleme başlattı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.