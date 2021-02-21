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21 Şub 2021 - 16:02- Asayiş G: 21 Şub 2021 - 16:06

Evyapport Limanı'nda patlama

Körfez'de bulunan Evyapport Limanı'nda meydana gelen patlamada yüzünde yanıklar oluşarak yaralanan işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Edinilen bilgiye göre, Körfez ilçesi Kirazlıyalı Mahallesi sahilinde bulunan Evyapport Liman Tesisleri’nde elektrik hattı çalışması yapan Fatih Sultan A. (32) adlı işçi, çalıştığı hatta meydana gelen patlama sonrasında acı içinde kendini yere attı. Patlamada yüzünde oluşan yanıklarla yaralanan Fatih Sultan A.’yı gören diğer işçiler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yüz bölgesinde ciddi yanıklar oluşan Fatih Sultan A., hastanenin yanık ünitesinde tedavi altına alındı. Polis ekipleri, limanda meydana gelen ve bir işçinin yaralandığı patlama hakkında inceleme başlattı.
# Körfez, Derince, eğitim, yardım

21 Şub 2021 - 16:02 - Asayiş

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