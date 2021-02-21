Ziya Selçuk açıkladı: Sınavlar yapılacak mı?

Okullarda yüz yüze eğitim alan sınıfların sayısı artarken birçok öğrenci sınavların nasıl yapacağını merak ediyor ve öğrenciler sınavların ertelenmesini talep ediyor. Ziya Selçuk’un bu konuda Twitter üzerinden yaptığı açıklama soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre sınavlar yüz yüze gerçekleştirilecek ve ertelenmeyecek.
“HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM”
Ziya Selçuk Twitter üzerinden yaptığı açıklamada öğrencilerin %40’ının sınavlarını tamamladığını belirterek. Sınavların yüz yüze yapılabilmesi için tüm hazırlıkların tamam olduğunu duyurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.