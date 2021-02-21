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21 Şub 2021 - 16:09- Gündem G: 21 Şub 2021 - 16:11

Ziya Selçuk açıkladı: Sınavlar yapılacak mı?

Ziya Selçuk, Twitter üzerinden öğrenciler için yaptığı açıklamada "Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır." ifadelerini kullandı ve sınavların ertelenmeyeceğini bildirdi.
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Okullarda yüz yüze eğitim alan sınıfların sayısı artarken birçok öğrenci sınavların nasıl yapacağını merak ediyor ve öğrenciler sınavların ertelenmesini talep ediyor. Ziya Selçuk’un bu konuda Twitter üzerinden yaptığı açıklama soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre sınavlar yüz yüze gerçekleştirilecek ve ertelenmeyecek.

“HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM”

Ziya Selçuk Twitter üzerinden yaptığı açıklamada öğrencilerin %40’ının sınavlarını tamamladığını belirterek. Sınavların yüz yüze yapılabilmesi için tüm hazırlıkların tamam olduğunu duyurdu.
# eğitim

21 Şub 2021 - 16:09 - Gündem

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