İzmit Belediyesinde KVKK eğitimleri başladı

İzmit Belediyesi, kamu kurumlarının KVKK kapsamında kişisel veri envanterinin çıkartılması ve Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt olunması çerçevesinde birim müdürleri ile çalışanlarına yönelik eğitimlere başladı. Bu kapsamda, alanında uzman hukuk ve teknik danışmanlar tarafından belediye personellerine KVKK ve ilgili mevzuat hakkında bilgiler verildi.



KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKACAK



İzmit Belediyesi personelleri, eğitimlerde kişisel verinin korunmasının önemini ve hukuki konuların detaylarını öğrendi. İzmit Belediyesi, KVKK çalışmaları kapsamında kişisel verilerin korunması konusunda idari ve teknik önlemlerini en üst düzeye çıkararak mevzuata göre güncelleyecek. Verilen eğitimler ve altyapısı ile İzmit Belediyesi, vatandaşların kişisel verilerinin güvenliğini en üst seviyeye çıkaracak. İzmit Belediyesi ve personelleri KVKK çalışmaları tamamlandığında kişisel verilerin korunması konusunda daha yetkin hale gelecek.