Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
21 Şub 2021 - 16:14- Gündem G: 21 Şub 2021 - 16:15

İzmit Belediyesinde KVKK eğitimleri başladı

İzmit Belediyesi, birim müdürlerine ve çalışanlarına yönelik 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu (KVKK) hakkında farkındalık ve temel eğitimi çalıştayı düzenledi 

mask

İzmit Belediyesi, kamu kurumlarının KVKK kapsamında kişisel veri envanterinin çıkartılması ve Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt olunması çerçevesinde birim müdürleri ile çalışanlarına yönelik eğitimlere başladı. Bu kapsamda, alanında uzman hukuk ve teknik danışmanlar tarafından belediye personellerine KVKK ve ilgili mevzuat hakkında bilgiler verildi. 


KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKACAK


İzmit Belediyesi personelleri, eğitimlerde kişisel verinin korunmasının önemini ve hukuki konuların detaylarını öğrendi. İzmit Belediyesi, KVKK çalışmaları kapsamında kişisel verilerin korunması konusunda idari ve teknik önlemlerini en üst düzeye çıkararak mevzuata göre güncelleyecek. Verilen eğitimler ve altyapısı ile İzmit Belediyesi, vatandaşların kişisel verilerinin güvenliğini en üst seviyeye çıkaracak. İzmit Belediyesi ve personelleri KVKK çalışmaları tamamlandığında kişisel verilerin korunması konusunda daha yetkin hale gelecek.
# İzmit

21 Şub 2021 - 16:14 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Derince Belediyesi’nde  Toplu Sözleşme imzalandı mask
Derince Belediyesi’nde  Toplu Sözleşme imzalandı
Körfez MTAL, fabrikayı aratmıyor mask
Körfez MTAL, fabrikayı aratmıyor
İzmit Belediyesi ALES adaylarını yalnız bırakmadı mask
İzmit Belediyesi ALES adaylarını yalnız bırakmadı
KOTİD’den birlik ve beraberlik çağrısı mask
KOTİD’den birlik ve beraberlik çağrısı
Kartepe’nin evlatları soğuk kış günlerinde yürekleri ısıttı mask
Kartepe’nin evlatları soğuk kış günlerinde yürekleri ısıttı
Kartepe Belediyesi’ne yeni araç takviyesi   mask
Kartepe Belediyesi’ne yeni araç takviyesi  
Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
“Beğenmeyen karşı kaldırımdan gitsin” mask
“Beğenmeyen karşı kaldırımdan gitsin”
'Yağ yok’ diyen milletvekilin yağ fabrikası olduğu ortaya çıktı mask
'Yağ yok’ diyen milletvekilin yağ fabrikası olduğu ortaya çıktı
2015 Model Volkswagen Jetta 1.6TDI higline icradan satılık mask
2015 Model Volkswagen Jetta 1.6TDI higline icradan satılık
Mahmut Yıldırım vefat etti mask
Mahmut Yıldırım vefat etti
Mutlu ve Gülümseyen şehirde çöpten ekmek topladı mask
Mutlu ve Gülümseyen şehirde çöpten ekmek topladı
Valilik duyurdu: Pazar günü de açık mask
Valilik duyurdu: Pazar günü de açık

GALERİ

Kocaelililer karın tadını böyle çıkarttı mask
Kocaelililer karın tadını böyle çıkarttı
Diş eti hastalığı olanlara koronavirüs uyarısı mask
Diş eti hastalığı olanlara koronavirüs uyarısı
Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nda kış güzelliği mask
Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nda kış güzelliği
Hayvanat bahçesi o hayvanlara kaldı mask
Hayvanat bahçesi o hayvanlara kaldı
Flamingolar kış ayının tadını İzmit Körfezi’nde çıkarıyor mask
Flamingolar kış ayının tadını İzmit Körfezi’nde çıkarıyor
Başiskele’de korkutan kaza: 2 yaralı mask
Başiskele’de korkutan kaza: 2 yaralı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL