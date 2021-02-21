İzmit Belediyesinde KVKK eğitimleri başladı

İzmit Belediyesi, kamu kurumlarının KVKK kapsamında kişisel veri envanterinin çıkartılması ve Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt olunması çerçevesinde birim müdürleri ile çalışanlarına yönelik eğitimlere başladı. Bu kapsamda, alanında uzman hukuk ve teknik danışmanlar tarafından belediye personellerine KVKK ve ilgili mevzuat hakkında bilgiler verildi.
KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKACAK
İzmit Belediyesi personelleri, eğitimlerde kişisel verinin korunmasının önemini ve hukuki konuların detaylarını öğrendi. İzmit Belediyesi, KVKK çalışmaları kapsamında kişisel verilerin korunması konusunda idari ve teknik önlemlerini en üst düzeye çıkararak mevzuata göre güncelleyecek. Verilen eğitimler ve altyapısı ile İzmit Belediyesi, vatandaşların kişisel verilerinin güvenliğini en üst seviyeye çıkaracak. İzmit Belediyesi ve personelleri KVKK çalışmaları tamamlandığında kişisel verilerin korunması konusunda daha yetkin hale gelecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.