Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 20 Şubat günü yapılan kontrollerde 680 iş yeri denetlenirken 14 bin 693 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde maske takma kuralına uyulmadığı için 47 şahsa, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 259 şahsa ve izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 1 işyerine olmak üzere toplam 307 şahsa idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 51 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan, belediye, halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere 599 araç ve sürücüsü, terminalde yolcu taşımacılığı yapan 52 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam bin 651 araç kontrol edildi.
21 Şub 2021 - 16:16- Asayiş Güncelleme: 21 Şub 2021 - 16:17
Kural ihlali yapan 307 kişiye para cezası
Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan kontrollerde kural ihlalleri yapan 307 kişiye idari para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.