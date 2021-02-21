Kural ihlali yapan 307 kişiye para cezası

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 20 Şubat günü yapılan kontrollerde 680 iş yeri denetlenirken 14 bin 693 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde maske takma kuralına uyulmadığı için 47 şahsa, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 259 şahsa ve izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 1 işyerine olmak üzere toplam 307 şahsa idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 51 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan, belediye, halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere 599 araç ve sürücüsü, terminalde yolcu taşımacılığı yapan 52 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam bin 651 araç kontrol edildi.