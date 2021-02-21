3. Lig: Darıca Gençlerbirliği: 0 - Mardin Fosfat Spor: 0

Stat: Darıca İlçe Stadı
Hakemler: Alkan Parsak xx, Tolga Özcan xx, Kadir Günal xx
Darıca Gençlerbirliği: Ali Alper Doğan xx, Mahmuthan Samet Acar xx, İbrahim Çağrı Oğuz x (Selman Sevinç dk. 46 xx), Baha Kısacık x (Ahmet Kutluer dk. 78 x), Nebi Tiryakioğlu xx, Erdem Dikbasan x(Furkan Akın dk. 83 ?), Onuray Kösex (Ahmet Özer dk. 69 x), Metin Güler xx, Yusuf Bildik xx, Emre Alan x (Faik Kartal Duran dk. 69 x), Fahrettin Bıyıklı x
Mardin Fosfat Spor: Sercan Yılmaz xx, Doğancan Kılıç xx, Beytullah Çamurlu xx, Rıdvan Sönmez xx, Yasin Reis x, Ali Kemal Özkan x (Nimet Kayaalp dk. 85 ?), Serkan Özen xx, Vedat Altaş x (Fahri Genç dk. 56 x), Oğuzhan Malcı x (Turgut Zengin dk. 72 x), Özgür Kazar xx, Melih Kılıç xx
Sarı Kartlar: Fahrettin Bıyıklı (Darıca Gençlerbirliği), Yasin Reis (Mardin Fosfat Spor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.