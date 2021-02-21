Binali Yıldırım, Kocaeli’de sanayicilerle buluştu

65. dönem ve parlamenter sistemin son Başbakanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Vali Seddar Yavuz'un da katılım sağladığı programda bölgemizin sanayicileri ile bir araya geldi. Çayırova’da gerçekleştirilen ‘Reel Sektör Değerlendirme’ toplantısına Vali Yavuz’un yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkan V. Yaşar Çakmak, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, OSB Başkanları, Pimtaş Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Tahmaz katıldı.

“DAHA ÇOK İSTİHDAMA İHTİYAÇ VAR”

Gara şehitlerimiz için Allah’tan rahmet dileyerek konuşmasına başlayan Binali Yıldırım, “Türkiye zor bir coğrafyada ve bu coğrafyaya da kader diyoruz. Bu coğrafyada ayakta durmak, mücadele etmek mecburiyetindeyiz. Bir yandan terör mücadelesi devam ederken hayatta bir taraftan devam ediyor. Üretmeye, ürettiğimizi ihraç etmeye daha çok istihdam sağlamaya da ihtiyacımız var. Bunun gayreti içerisinde olacağız” şeklinde konuştu.

“ KOCAELİ’YE 36 MİLYARLIK HARCAMA”

Ulaşım yatırımlarını ele alan Yıldırım, “Mükemmeli hep beraber arayacağız ama iyiliği ıskalamayacağız. Ulaşım ticaretin altyapısıdır, aracıdır. Biz altyapıyı yaptık, onun üzerinden trafik size kazandırır. Bugünün altyapısını değil, gelecek 50 yılın altyapısını yaptık. Sadece Kocaeli’ye 36 milyar harcama yaptık. Bunlar yapılmasa bu kadar yoğun sanayileşmenin, üretimin kümelendiği bu bölgede çaresiz kalma durumu ile karşı karşıya kalırız. Dünya ile yarışmak istiyorsak, dünya ile başa güreşmek istiyorsak altyapımızı geliştirmemiz lazım. Üretim, sanayicilik zor iştir” dedi.

“GEBZE, TÜRKİYE’NİN ÇİÇEK BAHÇESİ”

“Gebze’yi Türkiye’nin bir çiçek bahçesi olarak görüyorum” diyen Yıldırım, “Her çeşit çiçek var. Her bölgenin her mevsimin çiçeği olan bir bölge olarak değerlendiriyoruz. İstanbul ile Kocaeli arasında bir köprü ve Türkiye’nin sadece alın teri değil, akıl terinin de en fazla akıtıldığı bir bölgeden bahsediyorum. TÜBİTAK, Muallim köydeki Bilişim Vadisi, Gebze Teknik Üniversitesi, Ar-Ge Merkezleri yani bunlar pahada ağır, yükte hafif şeylerdir. Bizim de buna ihtiyacımız var. Bilim, ihracat, katma değeri ne kadar yüksek olursa o kadar çok hızlı mesafe alırız” diye konuştu.

“ALTYAPIMIZ ÇOĞU GELİŞMİŞ ÜLKEDEN İYİ”

Hedeflerinin ilk 10’a girmek olduğunu vurgulayan Binali Yıldırım, “Aslında birçok alanda ilk 10’a girdik. Yolun çoğunu gittik. Ulaştırma Bakanı olduğumda Türkiye altyapıda, yollar, demir yolları, hava yollarında 39. sıradaydı. Şimdi 9. sırada, 15 yılda 30 sıra birden yükselmişiz. İddia ediyorum, Türkiye'nin altyapısı birçok gelişmiş ülkenin altyapısından daha iyidir. KÖYDES, BELDES ile 15 yıl durmadan, yorulmadan sadece ulaşım ve iletişim altyapısına yaptığımız yatırım 600 milyar lirayı buldu. 90 milyar doların üzerinde yatırım yaptık” ifadelerini kullandı.

“HAK ETTİĞİMİZ DEĞER VERİLİYOR”

Vali Seddar Yavuz ise, “Türkiye’deki tüm yeniliklerin her birinde Kocaeli’nin bir eli ve emeği mutlaka vardır. Kocaeli olarak, 74 milyar dolar dış ticaret hacmiyle 2020 yılını kapattık. Türkiye’de toplanan gümrük vergilerinin %25’i Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından toplanıyor. Dolayısıyla Kocaeli toplam gümrük vergileri açısından Türkiye’nin 4’te 1’ine denk geliyor. Bu açıdan da baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün bakanlarımız Kocaeli’nin hak ettiği değeri her seferinde veriyor ve tüm yatırımları da alıyoruz” dedi. Program; katılımcıların görüş ve önerilerinin paylaşımı ve yapılan istişareler ile son buldu.