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21 Şub 2021 - 19:55- Gündem G: 21 Şub 2021 - 20:00

Kocaeli'de 240 firma eleman arıyor

İŞKUR, Kocaeli'deki 240 firmanın açık iş ilanlarını yayınladı.

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Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), Kocaeli'deki açık iş ilanlarını yayınladı. Kocaeli'de 240 firma personel arıyor.

İş ilanlarını görüntülemek için tıklayın...
# Kocaeli

21 Şub 2021 - 19:55 - Gündem

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