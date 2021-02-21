Alınan bilgiye göre Kocaeli’de işlemiş olduğu 2 ayrı bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçundan tutuksuz yargılanan ve bu yargılamalar sonucunda toplamda 14 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırılan M.B. isimli hükümlü, hakkındaki hapis cezasının üst mahkeme tarafından onanması sonucunda her yerde aranmaya başladı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü aranan hükümlünün kendi sorumluluk bölgelerinde olduğunu tespit edince operasyon için düğmeye bastı. Yakalanarak gözaltına alınan hükümlü sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
21 Şub 2021 - 21:35- Asayiş Güncelleme: 21 Şub 2021 - 22:52
14 yıl hapis cezası ile aranan kişi polise yakalandı
Kocaeli’de işlediği 2 ayrı dolandırıcılık suçundan 14 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırılan kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.