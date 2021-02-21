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21 Şub 2021 - 21:35- Asayiş G: 21 Şub 2021 - 22:52

14 yıl hapis cezası ile aranan kişi polise yakalandı

 Kocaeli’de işlediği 2 ayrı dolandırıcılık suçundan 14 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırılan kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Kocaeli’de işlemiş olduğu 2 ayrı bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçundan tutuksuz yargılanan ve bu yargılamalar sonucunda toplamda 14 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırılan M.B. isimli hükümlü, hakkındaki hapis cezasının üst mahkeme tarafından onanması sonucunda her yerde aranmaya başladı.  Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü aranan hükümlünün kendi sorumluluk bölgelerinde olduğunu tespit edince operasyon için düğmeye bastı. Yakalanarak gözaltına alınan hükümlü sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# Kocaeli, Gebze

21 Şub 2021 - 21:35 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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