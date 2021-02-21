14 yıl hapis cezası ile aranan kişi polise yakalandı

Alınan bilgiye göre Kocaeli’de işlemiş olduğu 2 ayrı bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçundan tutuksuz yargılanan ve bu yargılamalar sonucunda toplamda 14 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırılan M.B. isimli hükümlü, hakkındaki hapis cezasının üst mahkeme tarafından onanması sonucunda her yerde aranmaya başladı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü aranan hükümlünün kendi sorumluluk bölgelerinde olduğunu tespit edince operasyon için düğmeye bastı. Yakalanarak gözaltına alınan hükümlü sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.