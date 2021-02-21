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21 Şub 2021 - 22:50- Asayiş G: 21 Şub 2021 - 23:53

Kazayı izlemek için yavaşlayan otomobile otobüs çarptı

Başiskele'de meydana gelen bir kazayı izlemek için sürücüsünün yavaşlattığı otomobile, arkasından gelen otobüs çarptı. Kaza anı başka bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Olay, Başiskele D-130 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, takla atan otomobilin yaralanan sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi yapmaya başladı. Bu sırada yol üzerinde seyir halinde bulunan başka bir otomobil sürücüsü, kazayı daha net görebilmek için aracını yavaşlattı. Bunun ardından arkadan süratle gelen bir otobüs, yavaşlayan otomobili fark edemedi. Otobüsün otomobile çarptığı an ise bir başka sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
# yardım

21 Şub 2021 - 22:50 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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