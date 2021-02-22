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22 Şub 2021 - 11:28- Gündem G: 22 Şub 2021 - 11:34

Yenişehir Çelebi'de 9975 m2 tarla icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Yenişehir Çelebi'de 9975 m2 tarla icradan satılıktır

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Bursa il Yenişehir İlçe, Çelebi K, Mandacı Mevkii 109 ada 63 parsel tam hisseli tarla vasıflı taşınmaz suyu olmayan, kıraç, orta meyilli yapıda, killi toprak yapısına sahip olup, 3. sınıf tarım arazisi niteliğindedir.Kadastral yola cephelidir.

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22 Şub 2021 - 11:28 - Gündem

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