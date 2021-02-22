Samsun İlkadım'da 3 adet 3+1 daire ihale ile satılacak

Yukarıda nitelikleri belirtilen kamu konutlarının (bağımsız bölümlerin) satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatte ; Kale Mah. Sahil Cad. No: 35 İlkadım / SAMSUN adresinde bulunan Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ve Samsun Defterdarlığı tarafından müştereken kullanılan hizmet binasının 4. katı olan Milli Emlak Dairesi Başkanlık Makam katındaki ihale salonunda toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.

DETAYLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...