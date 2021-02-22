Yukarıda nitelikleri belirtilen kamu konutlarının (bağımsız bölümlerin) satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatte ; Kale Mah. Sahil Cad. No: 35 İlkadım / SAMSUN adresinde bulunan Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ve Samsun Defterdarlığı tarafından müştereken kullanılan hizmet binasının 4. katı olan Milli Emlak Dairesi Başkanlık Makam katındaki ihale salonunda toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
22 Şub 2021 - 11:36- Gündem Güncelleme: 22 Şub 2021 - 11:40
Samsun İlkadım'da 3 adet 3+1 daire ihale ile satılacak
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Samsun İlkadım'da 3 adet 3+1 daire ihale ile satılacaktır
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Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.