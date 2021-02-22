KO-MEK Kurs Merkezi yeni adresinde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İlimtepe KO-MEK Kurs Merkezi yeni yerine taşındı. Kurs Merkezi bundan böyle İlimtepe Kültür Merkezi’nin 2. katında eğitim faaliyetlerine devam edecek.

PANDEMİ KOŞULLARINDA DERSLERE DEVAM

KO-MEK’in her biri halk eğitiminin hizmetinde olan kurs merkezleri Pandemi döneminde derslerine devam ediyor. Kocaeli’nin 12 ilçesinde ve 43 kurs merkezindeki eğitimler geçtiğimiz haftadan itibaren yüz yüze olarak başladı. Yeni adresine taşınan İlimtepe Kurs Merkezi’nde de dersler, pandemi koşulları çerçevesinde sürüyor.

YENİ ADRESİNDE

KO-MEK, Körfez ilçesindeki vatandaşların yoğun olarak ilgi gösterdiği İlimtepe Kurs Merkezi’ni daha iyi şartlarda eğitim verebilmesi için yeni adresine taşıdı. Kurs Merkezi, yeni eğitim döneminde Alparslan Cad. No. 6 K. 2 adresinde bulunan İlimtepe Kültür Merkezi’nin orta kısmında faaliyet gösterecek.

OLANAKLAR KURSİYERLER İÇİN

Yeni Kurs Merkezi 600 metre karelik bir alanı kapsıyor. Kurs merkezi içinde 8 adet derslik bulunuyor. Teneffüslerde kursiyerlerin dinlenebilmeleri için oturma alanları da yer alıyor. Ancak pandemi koşulları gereği bu alanlar kapalı bulunuyor.

KURS MERKEZİNDEKİ BRANŞLAR

İlimtepe Kurs Merkezi’nde yeni eğitim döneminde Giyim üretim teknolojisi, Yiyecek içecek hizmetleri, Güzellik ve saç bakım hizmetleri, Kur’an- kerim (elif ba) okuma, Kur’an-ı kerim tevcidli okuma, Bilgisayar işletmenliği (operatörlüğü), El sanatları teknolojisi, Hereke ipek halı dokuma, Okuma–yazma, Su kabağı işlemeciliği, Minyatür halı dokuma, Sepet örücülüğü Branşlarında eğitim veriliyor.

PANDEMİ KURALLARINDAN TAVİZ YOK

Öte yandan KO-MEK’in diğer tüm kurs merkezlerinde olduğu gibi İlimtepe KO-MEK Kurs Merkezi’nde de Pandemi kurallarından taviz verilmiyor. HES kodu göstererek kurs merkezine girebilen kursiyerler, maske başta olmak üzere mesafe ve hijyen kurallarına uyuyor.

HİJYEN VE TEMİZLİK EN ÜST DÜZEYDE

Kurs merkezindeki derslikler de temizlik personeli tarafından sürekli hijyen gözetiminde tutuluyor. Derslikler düzenli olarak dezenfekte ediliyor, ders öncesi ve sonrasında sınıflar havalandırılıyor.

BAŞVURULAR KO-MEK.ORG ADRESİNE

KO-MEK İlimtepe Kurs Merkezi’ndeki eğitimden ücretsiz olarak yararlanmak isteyen vatandaşlar, KO-MEK’in resmi internet sitesi olan www.komek.org adresi üzerinden kayıt yaptırabilir. Giyim üretim teknolojisi, Yiyecek içecek hizmetleri, Güzellik ve saç bakım hizmetleri, Kur’an- kerim (elif ba) okuma, Kur’an-ı kerim tevcidli okuma, Bilgisayar işletmenliği (operatörlüğü), El sanatları teknolojisi, Hereke ipek halı dokuma, Okuma – yazma, Su kabağı işlemeciliği, Minyatür halı dokuma, Sepet örücülüğü