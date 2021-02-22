“50 milyonluk konuta, iki kamyon tuz kadar değer verilmedi”

Geçtiğimiz hafta kentimizde etkili olan yoğun kar yağışı ile birlikte belediyeler çalışmalarını arttırdı. CHP’li İzmit Belediyesi, Karla mücadele kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ataşehir Belediyesinden araç desteği aldı. İzmit Belediye Meclisi AKP Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş, Hürriyet’in İBB’ye ve Ataşehir Belediyelerine teşekkür etmesine tepki gösterdi. İki kamyon tuz için İBB Başkanının günlerce reklamının yapıldığını, teşekkür üstüne teşekkür edildiğini belirten Tutuş, “İzmit Belediyesi’ne AK Parti döneminden kalan 50 milyon TL’lik konutlar, bu değerin 10’da 1’ini görmedi” ifadelerini kullandı.

“İKİ KAMYON TUZ İÇİN MESAJ YAYINLADI”

İzmit Belediye Başkanının, İBB Başkanıyla bağlarını güçlendirmek için her fırsatı değerlendirdiğini ancak İzmit’in çıkarları için aynı hassasiyeti göstermediğini belirten Tutuş açıklamasında, "İBB Başkanının reklamını yapmak için şehir merkezine çok uzak, adı sosyal konut ancak aylık taksitleri neredeyse bir asgari ücrete eşit olan bir konut projesi hayata geçirildi. Bu proje için İzmit Belediyesi, Kocaeli genelinde milyonlarca mesajlar atarak, tüm ilçelere kitapçıklar dağıtıp, bilbordlara yüzbinlerce TL kiralar ödedi. Bu da yetmedi, sırf reklam için her kar yağdığında İstanbul’dan iki kamyon tuz geldi diye teşekkür mesajları yayınlandı. Ancak AK Parti döneminde tamamlanmış, İzmit’in en güzel noktasındaki piyasa değeri 50 milyon TL civarında olan konutlar, İzmit Belediye Başkanından, İBB başkanı ve evleri kadar ilgi görmedi” dedi.

İKİ YILDIR UMUTLARIMIZ BOŞA ÇIKTI

Sözlerine devam eden Tutuş, “Bitmiş, oturmaya hazır bu konutlar için İBB başkanının 10’da 1’i kadar tanıtım yapılmadı. Sadece müracaatların bitmesine 2 saat kala belediye başkanı tarafından ilk ve tek duyuru yapıldı. Belediyecilikte devamlılık esastır. İzmit Belediye Başkanı Fatma Hanım’dan 50 milyon TL’lik kaynak kendisine bırakıldı diye AK Parti dönemine teşekkür etmesini beklemiyoruz. Ancak İzmit halkının öz malı olan bu konutları değerinde satmak için en azından gereken ilgiyi göstermesini bekliyoruz. İki yıldır umutlarımız boşa çıksa da, biz hala İzmit Belediye Başkanından siyasi ikbal ve ihtiraslarını bir kenara bırakıp, İzmit için yararlı bir iş yapmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.