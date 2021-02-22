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22 Şub 2021 - 12:15- Gündem G: 22 Şub 2021 - 12:17

Sporculuktan antrenörlüğe; Murat Kızmaz

Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı antrenörü Murat Kızmaz, sporculuktan antrenörlüğe giden süreci anlattı

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un tekvando branşı antrenörlerinden Murat Kızmaz, sporculuktan antrenörlüğe uzanan süreci genç sporcular için anlattı.

 

SPORDAN KOPAMADIM, ANTRENÖR OLDUM”

Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü hem sporcu hem de antrenör fabrikası gibi çalışıyor. Bunlardan birisi de tekvando antrenörü Murat Kızmaz. Uzun yıllar tekvandonun içinde olduğunu ifade eden Kızmaz” “ Sporculuk hayatım sona erdikten sonra 2009 yılında ‘ben bu spordan ayrılamam’ dedim ve antrenör olarak sporun ve tekvando branşının içerisinde kaldım “ dedi.

BİRÇOK BAŞARIYA SAHİBİM AMA ASLA YETİNMEM

Baş antrenörü Cemal Temel’in çağırması ile Kağıtspor’da spor hayatına başladığını ifade eden Kızmaz” Kocaeli bölge seçmelerinde birçok şampiyonluk yaşadım. Türkiye Şampiyonası’nda 3. ‘lüklerim oldu. Sonrasında antrenörlüğe geçiş yaptım. İlk antrenörlük deneyimi 2009 yılında Seka Sporcu Eğitim Merkezi’nde yardımcı antrenör olarak başladım.” ifadelerini kullandı.

 

ANTRENÖRLÜK DAHA FAZLA BİLGİ İSTEYEN BİR KONU”

“Müsabakaya çıkmak ile antrenör olup saha kenarında olmak çok farklı” diyen Kızmaz sözlerini şu şekilde sürdürdü “En basitinden antrenör olmak için bazı teknik bilgilere ihtiyacınız var. Birçok eğitimden geçmeniz gerekiyor. İlk yardım bilmeniz gerekiyor.”

 

KAĞITSPOR’DA HEDEFİMİZ HER ZAMAN EN ÜST SEVİYE”

“Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor bünyesinde spor yapmak, sporcu yetiştirmek bizler için büyük bir şans. Büyükşehir Belediyemizin desteği sayesinde pandemi döneminde bile gerekli önlemleri alarak antrenman yapıyoruz. Bizim Kağıtspor’da hedefimiz her zaman en üst seviye. Bu nedir Türkiye Şampiyonluğu, milli takıma sporcu göndermek. Bizler her zaman bunun için çalışacağız.

BÜYÜKŞEHİR SAYESİNDE ÇOK GÜZEL İMKANLARA SAHİBİZ”

Spora başladığı dönemde imkanların çok olmadığını belirten Murat Kızmaz; “Bizler spora başladığımız zamanlarda spora ve sporcuya bu denli büyük destekler yok idi. Şimdi Büyükşehir Belediyemiz sayesinde içerisinde bulunduğumuz pandemi döneminde bile gerekli önlemleri alarak kolaylıkla antrenman yapabiliyoruz” ifadelerini kullandı.
# Kocaeli, eğitim, Büyükşehir, yardım

22 Şub 2021 - 12:15 - Gündem

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