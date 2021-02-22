Vergi Haftası’na ‘rap’  müzikli kutlama

Gelir İdaresi Başkanlığı, yürüttüğü çalışmalarla, vergi adaletinin güçlendirilmesi, vergi tabanının genişletilmesi ve vergi hasılasının artırılmasını sağlayacak şekilde vergi sisteminde revizyonlar yapılmasını hedefliyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında her yıl şubatın son haftasında kutlanan Vergi Haftası’yla, vergi bilincinin çocuklarda ve genç nesillerde geliştirilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun artırılması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele bilincinin oluşturulması hedefleniyor. “Dünden Bugüne Vergilerimizle Güçlüyüz” sloganıyla hazırlanan afişler, kamu şehir içi toplu ulaşım araçları gibi mükelleflerin göreceği noktalara asılacak. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı’nda öğrenciler için hazırlanan eğitim CD’leri yer alacak.