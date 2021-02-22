Gelir İdaresi Başkanlığı, yürüttüğü çalışmalarla, vergi adaletinin güçlendirilmesi, vergi tabanının genişletilmesi ve vergi hasılasının artırılmasını sağlayacak şekilde vergi sisteminde revizyonlar yapılmasını hedefliyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında her yıl şubatın son haftasında kutlanan Vergi Haftası’yla, vergi bilincinin çocuklarda ve genç nesillerde geliştirilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun artırılması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele bilincinin oluşturulması hedefleniyor. “Dünden Bugüne Vergilerimizle Güçlüyüz” sloganıyla hazırlanan afişler, kamu şehir içi toplu ulaşım araçları gibi mükelleflerin göreceği noktalara asılacak. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı’nda öğrenciler için hazırlanan eğitim CD’leri yer alacak.
22 Şub 2021 - 14:24- Ekonomi Güncelleme: 22 Şub 2021 - 14:26
Vergi Haftası’na ‘rap’ müzikli kutlama
Bu yıl “Dünden Bugüne Vergilerimizle Güçlüyüz” sloganıyla 32’nci kez kutlanacak Vergi Haftası kapsamında bugünden 28 Şubat’a kadar 81 ilde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
# eğitim
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.