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22 Şub 2021 - 15:04- Sağlık G: 22 Şub 2021 - 15:07

Dahiliye Uzmanı Dr. Gülçin Akı artık Cihan Hastanesi’nde

2013 yılından bu yana bölge halkına sunduğu kaliteli ve nitelikli sağlık hizmetinden ödün vermeyen Cihan Hastanesi Dahiliye (İç Hastalıkları) hekim kadrosuna Uzm. Dr. Gülçin AKI’yı dahil ederek hekim kadrosunu genişletti.
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Cihan Hastanesi’nde Pandemi döneminde en yoğun bölümlerden biri olan Dahiliye Kliniği’nde görev yapacak olan Dr.Gülçin AKI, Uzm.Dr. Metin ÖZTÜRK ve Uzm.Dr. Murat KARABULUT’la beraber hasta kabul edecek. Cihan Hastanesi böylelikle bünyesindeki üç Dahiliye uzmanı ile yaşanan yoğunluğu biraz olsun hafifleterek hizmet kalitesini devam ettirme hedefine ulaşmış olacak.

UZM. DR. GÜLÇİN AKI KİMDİR?

Dr. Gülçin AKI 1974  yılında Berlin’de doğdu. İlk, orta ve Lise öğrenimini Berlin’de tamamladı. 1996 yılında Berlin FU Üniversitesi ( şu anki adı Charite) Tıp Fakültesi’nde Tıp Eğitimine başladı. 2002-2005 yılları arası farklı Dâhiliye ve Cerrahi Polikliniklerde stajyer olarak çalıştı. 08/2005 – 07/2006 arası Berlin Charite Tıp Fakültesi Hastanesi Seçmeli Bölüm: Jinekoloji ve Yoğun Bakım bölümünde Pratisyen olarak görev yaptı.  2007 – 2013 yılları arasında Hannover Akademik Araştırma Üniversitesi Aşağı Saksonya Salzgitter Kliniği İç Hastalıkları Birimi ve Göttingen  Georg – Auguste Akademik araştırma Üniversitesi, Wolfenbüttel - Aşağı Saksonya  Städtisches Kliniği İç Hastalıkları Birimi - Gastroenteroloji ve Kardiyoloji Bölümü’nde Asistan olarak çalışarak 2013 de İç Hastalığı Uzmanlığını aldı.  Aynı dönem içinde Özel Nefroloji Polikliniğinde Dr. Swaydan ve Dr. Werkmeister koordinatörlüğünde Asistan hekim olarak görev yaptı. 2013 ün sonunda Türkiye’ye dönerek Kocaeli ye yerleşti. 2014-2020 yılları arasında ilimizdeki bazı özel hastanelerde görev alan Dr. Gülçin AKI 2021 Şubat ayı itibaren CİHAN HASTANESİ’nde görev yapmaya başladı.

Aralarında Radyolojide Işınlama Temel Bilgiler (Strahlenschutz) Gastroenteroloji Kongresi, Alternatif Tıp Kursu (Sülük Tedavi), Dahiliye Kongresi, Damar Hastalıklarına sonografik Teşhisler gibi konuların yer aldığı birçok seminere ve kursa da katılan Dr.AKI, hafta içi hergün Cihan Hastanesi’nde hasta kabul edecektir.

# Kocaeli

22 Şub 2021 - 15:04 - Sağlık

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