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22 Şub 2021 - 15:08- Asayiş G: 22 Şub 2021 - 15:10

Karın ağırlığına dayanamayan kafe çöktü

Gölcük'te üzerinde biriken kar yığınının ağırlığına dayanamayan kafenin çatısı çöktü.
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Olay Değirmendere Atatürk Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesi üzerinde bulunan 19 Mayıs Spor kompleksinin kafe kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre  Kocaeli’de 5 gün aralıksız yağan kar yağışı sonrasında üzerinde biriken kar yığının ağırlığına dayanamayan kafenin çatısı çöktü. Çatının çökmesi ile büyük zarar gören kafe kullanılamaz
# Kocaeli

22 Şub 2021 - 15:08 - Asayiş

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