Antalyalı işadamlarına indirimli elektrik hizmeti

Türkiye genelinde 4 milyon kişiye enerji hizmeti sunan Sepaş Enerji, yeni iş birlikleri ile hizmet ağını genişletiyor. Bu kapsamda SEPAŞ Enerji ile Antalya Genç İşinsanları Derneği (ANTGİAD) arasında imzalanan protokol sayesinde 158 dernek üyesi, işletmelerindeki elektrik tüketiminde indirimli tarifeden yararlanacak. Dernek genel merkezinde bir araya gelen ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert ve Sepaş Enerji Orta Ölçekli Müşteriler Bölge Müdürü Barış Mekik, indirim protokolünü imzalayarak iş birliğini resmen başlattılar.
Anlaşmanın Antalyalı genç işadamları için hayırlı olmasını dileyen Mekik, “Bütünleşik portföy anlayışımızı, Türkiye’nin dört bir tarafındaki farklı sektörlerden iş ortaklarımızdan edindiğimiz deneyim birleştirerek, ülke geneline yayılan satış ağıyla hizmet veriyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını önceden belirleyip, onlar için en özel teklifi hazırlıyoruz. Bu sayede fiyatta rekabetçilik ve şeffaflık yaklaşımıyla, tüketim profiline göre en avantajlı seçeneği öneriyoruz. ANTGİAD ile imzaladığımız protokolün Antalya sanayisine ve genç iş insanlarına artı değer katacağına inanıyoruz” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.