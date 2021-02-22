Almanya Uçak Bileti Fırsatları

Almanya, yeni ülkeler keşfetmek ve unutulmaz anılar biriktirmek isteyen gezi tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biridir. Başkenti Berlin olan ülke, vize isteyen ülkeler arasında yer alır. Avrupa’nın en modern ülkelerinden biri olan Almanya, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla yerli ve yabancı birçok turiste ev sahipliği yapar. Mimarisi ve sanat eserleriyle misafirlerine görsel şölen sunan ülke, herkesin mutlaka görmesi gereken yerlerden biridir. Peki, Türkiye’den Almanya’ya nasıl gidilir? Türkiye Almanya uçak bileti fiyatları nedir? Almanya’ya gidecek olanların bilmesi gerekenler nelerdir? Almanya’da mutlaka gezilmesi gereken şehirler hangileridir? İşte, Almanya hakkında en çok merak edilenler ve detayları…

Almanya’ya Gidecek Olanların Bilmesi Gerekenler

Türkiye’den Almanya’ya seyahat edeceklerin en çok merak ettiği konulardan biri, uçak yolculuğunun kaç saat sürdüğüdür. Pegasus ile Türkiye’den Almanya’ya yapacağınız uçuşlar yaklaşık olarak 3 saat ila 4 saat sürmektedir. Bu süre, Almanya’nın farklı şehirlerine yapılacak uçuşlara göre artıp azalabilir. Her mevsimi farklı güzellikte yaşayan ülke; tarihi yapıları, yeşil alanları, rengarenk sokaklarıyla gezi tutkunlarını büyülemeyi başarıyor. Almanya’da pazar günleri tüm dükkanlar ve alışveriş yerleri kapalıdır. Almanya’da, Alman halkı trafik kurallarına büyük bir titizlikle uyar. Almanya’ya seyahat edecek kişilerin trafik kurallarını ihlal etmemeye özen göstermesi oldukça önemlidir. Kaldırımlarda renkli ve gri olmak üzere iki şerit bulunur. Renkli şeritler bisiklet kullananlar, gri şeritler de yayalar içindir. Almanya’da da ülkemizdeki gibi 230V prizler tercih edilir. Bu rüya ülkeye seyahat edecek olanların en çok merak ettiği diğer bir konu da, hangi mevsimlerde ülkeyi ziyaret etmeleri gerektiği konusudur. Karasal bir iklime sahip olan ülke; yaz aylarını sıcak, kış aylarınıysa oldukça soğuk geçirir. Gezginlerin birçoğu, Almanya’yı ziyaret için genellikle mayıs-eylül arasını tercih eder.



Siz de Pegasus’un Almanya uçak bileti fırsatlarını kaçırmayın!

Almanya, vize isteyen bir ülkedir. Schengen Bölgesi içinde yer alan Almanya’ya gitmek isteyen bordo pasaport sahibi T.C. vatandaşlarının Schengen vizesine başvurması gerekir. Şuan COVID-19 sebebiyle, Almanya’ya seyahat edecek bütün yolcuların Almanya’ya varış itibari ile 0-48 saat içerisinde alınmış negatif PCR testi olması gerekmektedir. Gerekli tüm detaylara Pegasus’un web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Almanya’da Mutlaka Gezilmesi Gereken Şehirler

Almanya; müzeleri, festivalleri, tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle herkesi etkilemeyi başarır. Almanya’ya seyahat edecek olanların mutlaka gezmeleri gereken birçok şehir bulunur. İşte, Almanya’ya gidenlerin mutlaka gezmesi gereken şehirler:



- Berlin: Berlin, Almanya’nın başkenti olmasının yanı sıra en büyük şehridir. Gece hayatını sevenler için oldukça ideal bir adrestir. Dünyanın pek çok yerinden ziyaret akınına uğrayan şehir, kültürel etkinlikleriyle de meşhurdur. Renkli festivalleri, eğlenceli partileri ve unutulmaz konserleriyle misafirlerine unutulmaz anlar yaşatır. Berlin’e gelen kişilerin; Berlin duvarının kalıntılarının sergilendiği East Side Gallery, Brandenburg Kapısı, yeni Reichstag binası, Kaiser Wilhelm Anıt Kilisesi gibi şehrin kalbi olmayı başaran yerleri mutlaka görmeleri gerekir.

- Frankfurt: Frankfurt, Almanya’nın en hareketli şehirlerinden biridir. Frankfurt’ta gezilip görülmesi gereken başlıca adresler arasında, şehrin alışveriş merkezi Hauptcwache ve eski kent merkezi olan Römerberg yer alır. Birçok sergi ve fuarın düzenlendiği şehir, yüksek binaları ve göz alıcı mimarileriyle dikkat çeker.

- Hamburg: Hamburg, Frankfurt’tan sonra Almanya’nın en kalabalık şehridir. Yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmezi olmayı başarır. Kaliteli yaşam standartlarına sahip olan Hamburg, liman şehri olarak da bilinir. Kiliseleri, yeşil alanları, geleneksel ahşap evleri ve kalabalık caddeleriyle hafızalara kazınır.

-Köln: Ren Nehri’nin etrafına kurulmuş olan şehir, Almanya’nın en büyük dördüncü kentidir. Köln Katedrali, şehirde en çok ziyaret edilen adreslerin başında gelir. Gotik mimariye sahip olan bu katedral, turistlerin uğrak yeridir. Çikolata Müzesi de, Köln denildiğinde akla gelen en önemli adresler arasında yer alır. Alışveriş merkezleriyle de tanınan modern şehir, eğlenmeyi seven gezginler için harika bir seçim.

- Münih: Dağ manzaralarıyla meşhur olan Münih, doğal güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakmayı başarır. Müzelere ve birçok sanat etkinliğine ev sahipliği yapan şehir, dünyanın en yaşanabilir şehirleri arasında yer alır. Şehir hayatının doğal güzelliklerle harmanlandığı rüya şehir, farklı yerler keşfetmek isteyenler için benzersiz bir adres.

-Stuttgart: Otomobil sanayinin anavatanı olmayı başaran Stuttgart’da, Mercedes-Benz ve Porsche’nin genel merkezi yer alır. Tarihi, kültürel ve sanatsal açıdan büyük bir öneme sahip olan şehirde, moder yapılar dikkat çeker.