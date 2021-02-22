Zeytinoğlu Şubat ayı kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi

T.C. Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre şubat ayı kapasite kullanım oranı sonuçlarını değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Oda olarak her ay düzenli olarak açıkladığımız imalat sanayinde kapasite kullanım oranı şubat ayında, ilimizde yüzde 70.4 ile geçen yılın aynı ayına göre 0.3 puan gerilerken, ocak ayına göre 0.5 puan arttı. Merkez Bankası tarafından yüzde 74.9 olarak açıklanan Türkiye imalat sanayinin kapasite kullanım oranı ise geçen yılın aynı ayına göre 1.1 puan, ocak ayına göre 0.5 puan geriledi.” dedi.

Kocaeli kapasite kullanım oranında aylık artış olduğunu ifade eden Zeytinoğlu, geçmiş yılların potansiyelinin yakalandığını söyleyerek, “Bu ay yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 55’i kapasite kullanımlarının geçen aya göre arttığını bildirdi. Sektörlere baktığımızda, otomotiv, kimya, metal, plastik ve kauçuk sektörleri kapasite kullanım oranlarında ocak ayına göre artış gerçekleşen sektörler olarak karşımıza çıkıyor.” dedi.

Zeytinoğlu açıklamasının devamında, “Şubat ayı anketine katılan Kocaeli firmalarının, mart ayı iç ve dış piyasadaki beklentilerine baktığımızda; firmaların yüzde 24’ü mart ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 21’i azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 55’inde ise iç sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. İhracat yapan firmaların ise yüzde 21’i dış siparişlerinin mart ayında arttığını belirtirken, yüzde 14’ü azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 65’inde alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır.” dedi.