Acil kan aranıyor

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım ünitesinde tedavisi devam eden Zehra Sözbir için acil A Rh pozitif trombosite ihtiyaç duyulmakta. Kan vermek isteyenlerin İzmit Kızılay Kan Merkezi'ne başvurabilir. İrtibat için Koray Sözbir: 05068211840