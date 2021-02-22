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22 Şub 2021 - 15:24- Gündem G: 22 Şub 2021 - 15:26

Acil kan aranıyor
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Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım ünitesinde tedavisi devam eden Zehra Sözbir için acil A Rh pozitif trombosite ihtiyaç duyulmakta. Kan vermek isteyenlerin İzmit Kızılay Kan Merkezi'ne başvurabilir. İrtibat için Koray Sözbir: 05068211840
# Kocaeli, İzmit, çocuk

22 Şub 2021 - 15:24 - Gündem

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