“41 projemizin  yüzde 66’sı tamam”

AKP Derince İlçe Başkanlığı’nın Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde düzenlediği Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı’nda Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, iki yıllık süreci anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Başkan Aygün ile birlikte AKP İlçe Başkanı Koray Merdan, İl Başkan Yardımcıları Engin Güzel, Ahmet Sönmez, İl Yöneticileri Hicran Bozkurt, Recep Demir, İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan, meclis üyeleri, ilçe yöneticileri, mahalle başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

“GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ”

Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı’nda bir konuşma yapan AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, “Milletimize hizmet yolunda daima biriz, beraberiz. Gönül belediyeciliği ve gönül teşkilatçılığı anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemize değer katan çalışmalara imza atan başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

“2023 HEDEFİMİZE BİRLİKTE İLERLEYECEĞİZ”

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de teşkilatlarla uyumlu çalışmanın başarıyı arttırdığına vurgu yaparak, “2023 hedefimize ilerlerken ilçemize değer katan projelere hep birlikte imza atmaya devam ediyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi. Söz verdikleri 41 projenin %66'lık kısmını şimdiden tamamladıklarını belirten Başkan Aygün, sinevizyon eşliğinde yaptığı konuşmada ise ilçeye kazandırdıkları çalışmaları ve hizmete sunacağı projeleri paylaştı.