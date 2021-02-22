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22 Şub 2021 - 15:58- Sağlık G: 22 Şub 2021 - 15:59

Deva Çayırova’dan  Gelecek Çayırova’ya ziyaret

Deva Partisi Çayırova İlçe Başkanı Mehmet Saraç ve yönetimi, geçtiğimiz cuma günü Gelecek Partisi Çayırova İlçe Başkanı Kağan Demirci ve yönetimini ilçe binasında ziyaret etti

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Deva Partisi Çayırova İlçe Başkanı Mehmet Saraç ve yönetimi, Gelecek Partisi Çayırova İlçe Başkanlığı’na ziyarette bulundu. Ziyarete Deva Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Kaya da katıldı. Gelecek Partisi İlçe Başkanı Kağan Demirci, ziyaretleri için Deva Partisi yöneticilerine teşekkür etti. Demirci, “İnşallah hem ilçemiz hem de ülkemiz için görüş alışverişlerimiz bu şekilde sürecek” dedi. 

“DAHA SIK BİR ARAYA GELECEĞİZ”

Saraç ise, “Teşkilat binası açılışımız ve de 1. Olağan Kongremize katılarak bizleri onurlandıran Sayın Kağan Demirci ve ekibine bugün bir iade-i ziyaret gerçekleştirdik. Misafirperverliği için Kağan bey ve yönetimine çok teşekkür ederim. İlçemiz ve ülkemiz başta ekonomik kriz ve pandemi olmak üzere birçok siyasi mesele yüzünden sıkıntılı ve zor günler geçiriyor. İnşallah bu süreçler de daha sık bir araya geleceğiz ve bu meselelerin çözüm yolları için istişarelerde bulunacağız” diye konuştu.

22 Şub 2021 - 15:58 - Sağlık

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