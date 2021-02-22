YRP Başiskele’de,  Paşadağı Başkanı Can oldu

Yeniden Refah Partisi Başiskele İlçe Teşkilatı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlçe Başkanı Tevfik Civelek ve ekibi, geçtiğimiz akşam Paşadağı Mahallesi’ne çıkarma yaptı. Paşadağı Mahallesi gençleri ile buluşan yönetim kurulu üyeleri, yaptıkları istişareler neticesinde, Onur Can’ı mahalle başkanı olarak atadı.