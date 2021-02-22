Fahri Meydan hayatını kaybetti

İzmit Kuruçeşme Mahallesi’nde oturan 57 yaşındaki Fahri Meydan geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Yalova'da özel bir hastanede tedavi görüyordu. Fahri Meydan, yoğun bakımda doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 2009-2014 yılları arasında İzmit Belediyesi’nde meclis üyeliği görevinde bulunan Fahri Meydan seçime CHP’den girmişti. Ancak 2011 yılında CHP’den istifa eden Fahri Meydan, AKP saflarına katılmıştı. AKP’den meclis üyeliği görevine devam eden Fahri Meydan’ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Fahri Meydan’ın cenaze bilgileri ise henüz netleşmedi.