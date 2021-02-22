Efsane hakemimiz Efrahim Sınmazdemir’i de kaybettik

Hakem camiasında acı haberler art arda geliyor. 80’li yılların önemli hakemi Faruk Eratay’dan bir hafta sonra, bu kez de, aynı dönemin ünlü hakemi Seka Basın Müşavirliği’nden emekli olan Efrahim Sınmazdemir’i kaybettik. Eski milli hakem ve gözlemcilerimizden, aynı zamanda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kocaeli Şubesi’nde bir dönem başkanlık da yapmış olan Sınmazdemir (81), Parkinson hastasıydı ve iki haftadır yoğun bakımda tedavi görüyordu. 2 kız bir erkek çocuk sahibi olan Sınmazdemir’in cenazesi salı günü öğle namazını müteakip Seka Camii’nden kaldırılacak.

DERNEK AÇIKLAMA YAPTI

Hakemler derneği mevut şube başkanı Özhan Kurt bir açıklamada bulunarak “Uzun yıllar Türk Futboluna ve Hakemliğine hizmet etmiş olan eski hakemlerimizden ve il hakem kurulu başkanlığında bulunan Efrahim Sınmazdemir hocamızın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, tüm spor camiası, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz” dedi.