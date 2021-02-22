Vatandaş, ekmek zammına karşı

Kocaeli Ticaret Odası ve Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcilerinin katılımı ile oluşturulan komisyonda, 230 gram ekmeğin 2 TL’den satılması oy birliği ile kabul edildi. Ekmeğe yapılan zam ile ilgili komisyonda ret oyu veren Kocaeli Valiliği, alınan zam kararının iptali için yargıya başvurdu. Bazı vatandaşlar ise Vali Seddar Yavuz'a destek vererek ekmek zammının geri çekilmesini önerirken, bazıları ise, "fırıncıların günahı yok buğdaya zam gelmesin" dedi.

İŞTE EKMEK ZAMMIYLA İLGİLİ VATANDAŞLARIN GÖRÜŞLERİ

"SORUNUN TEMELİNE İNİLMESİ LAZIM"

MİTHAT KAHRAMAN (EMEKLİ):Ekmeğe zam yapılmasına ben de karşıyım. Özellikle kepekli ekmek tüketiyorum, kimi yerde 2 lira kimi yerde 4 lira bunlara da çare bulunması gerek. Aynı zamanda fırıncıyı da düşünmek gerek. Sadece zor durumda olan halk değil, esnafta zor durumda. Ekmek 2 liradan satılmasın ama fırıncıyı kurtarıyor mu? Sorunun temeline inilmesi lazım.

"EKMEK BİR LİRA ELLİ KURUŞ OLMALI"

ÖMER ALTINBAŞ (LOKANTA İŞLETMECİSİ): Ben şuan lokanta işletiyorum zaten, çok zor durumdayız. Haftada bir kaç gün açıyoruz. Ekmeğin şuan 1 lira 50 kuruştan olması gerektiğini düşünüyorum. Ekmek fiyatlarının yüksek olması bizi de etkiliyor. Özellikle pandemi döneminde zam yapılmaması gerek.

"SADECE HALK DEĞİL FIRINCI DA ZORDA "

GÜRSEL KOZA (EMEKLİ): Ekmek halkın günlük yiyeceğidir. Un mamülüne bu kadar zam yapılmasına karşıyım. Sadece halk değil fırıncı da zor durumda. Bunun sorunu Türkiye'nin üretmemesi, eğer Türkiye üretirse toprağını ekerse herkes rahatlar.



"EKMEĞE BU KADAR ZAM OLMAMALI"



ALİ DURUCAN (EMEKLİ): Ekmeğe bu kadar zam olmamalı. Askıda ekmek var diyorlar, askıda ekmek yıllardır var. İyi insanlar birbirlerini yıllardır yardım ediyorlar. Bir sürü zor durumda olan insan varken ekmeğin bu kadar pahalı olmaması gerek, herkes ekmek alabilmeli. Normal bir aile günde beş ekmek tüketse sadece aylık ekmeğe 300 lira vatandaş nasıl verecek.

"DEVLET EKMEK ÜCRETİNİ KARŞILAMALI"

NİLGÜN KÖKEN EMEKLİ): Pandemi döneminde herkes bu kadar zor durumdayken ekmeğe zam yapılmasını kötü görüyorum. İnsanlar sürekli evlerinde çalışamıyorlar faturalarını zor ödüyorlar, bir de gıda sıkıntısı var. Kalabalık aileler var herkesin bütçesi eşit değil. Hatta devlet tarafından ekmek parası karşılanmalı.

"EKMEĞİN FİYATI DÜŞÜK OLMALI"

VİLDAN ÇALDIR (İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ): Ekmeğin fiyatı düşük olmalı. Birçok insanın işsiz ve geçim sıkıntsı çektiği bu dönemde ekmeğe zam gelmemeli. Biz üç kişiyiz fakat daha kalabalık aileler var. İnsanların boğazına zaten ekmekten fazla şey girmiyor. Üstüne her şeye zam yapılıyor. Bence ekmeğe zam hiçbir zaman olmamalı.

"FIRINCININ HALİNİ ANLAMAK LAZIM"

FİSUN AKINCI (FIRINCI): Ben fırıncıyım ekmeğe zam gelmesini bizde istemeyiz. Ama burada fırıncının halini de anlamak gerek. Ekmeğe zam gelmeyecekse buğdaya zam da gelmeyecek. Ben bundan önce 7 bin ekmek satıyorsam şimdi 3 bin satmaya başladım. Ben eleman çalıştırıyorum,vergi veriyorum, buğdayı zamlı alıyorum. Hiçbir şey bedava değil. Fırıncılar da bedavaya çalışmıyor.

VALİ YAVUZ'U DESTEKLİYORUM

İREM ÖZDEMİR (ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ): Vali Seddar Yavuz'u destekliyorum. Ekmeğin fiyatı her zaman düşük olmalı, ekmeğe zam gelmesini doğru bulmuyorum. Zaten ekmeklerin gramajlarıyla da oynanıyor. Ekmekler artık eskisi gibi değil çok küçükler. Kalabalık bir aile olunca hiç yetmiyor. Ekmeğe zam yapılmasın maaşlara zam yapılsın.

"SADECE EKMEK DEĞİL HER ŞEY ÇOK PAHALI"

CEMİLE KIRLI (EV HANIMI): Ekmeğin fiyatı en fazla bir buçuk lira olmalı. Sadece ekmeğe değil, zaten her şeye çok zam geldi, ne alsak çok pahalı. Eşim emekli maaşı alıyor, biz iki kişi zor geçiniyoruz. Özellikle çocuk okutan kalabalık aileler için çok daha kötü.

"AYLIK 420 LİRA EKMEK PARASI"

SAMET BULUT (BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ): Biz evde 8 kişiyiz günde 7 ekmek alıyoruz ayda 420 lira sadece ekmeğe vereceksek diğer temel ihtiyaçlarımızı da hesaba katın tabii ki çok fazla. Valiliğin aldığı kararı destekliyorum. Ülkede bizim gibi kalabalık bir sürü aile var. Üç kişi çalışıyoruz ailemden biri işsiz. Bu şartlar altında insanların geçinmesi çok zor.