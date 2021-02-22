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22 Şub 2021 - 16:49- Siyaset G: 22 Şub 2021 - 16:50

CHP’den Şayir’e: Sanayicilerin verdiği tabletler üzerinden şov yapıyor

CHP Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir, geçtiğimiz hafta tüm ilçede dağıtılan tablet bilgisayarlar üzerinden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve Milletvekili Cemil Yaman’a yüklendi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, geçtiğimiz hafta, “Öğrencilerimize tablet, geleceğimize umut” projesi kapsamında belediyede tarafından organize edilen bir törenle ilçedeki bütün öğrencilere tablet teslim etti. Cumhuriyet Halk Partisi Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir etkinlik sonrası yaptığı açıklamada Şayir’e tepki göstererek, “Öğrencilerimize dağıtılan tabletlerin Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ile alakası yoktur. Tabletlerin bir kısmı Makineciler OSB, bir kısmı da GEBKİM OSB tarafından ilgili bakanlığa bakanlık da Milli Eğitim Müdürlüğüne öğrencilere Dağıtılmak üzere protokol ile gönderilmiştir. Dolayısı ile şov yapması gereken ya da teşekkür edilmesi gereken sanayicidir Hamza Şayir değildir” ifadelerini kullanmıştı.

CHP Mİ VERDİ?

Aradan geçen zamanın ardından Aydemir, sanayicilerin verdiği tabletler üzerinden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’e ve AKP milletvekili Cemil Yaman’a sert çıktı. Kerem Aydemir, Dilovası’nda alan genişletme izinlerini CHP’mi verdi diye belirterek, “Sanayicinin vermiş olduğu tabletlerle şov yapan Kocaeli milletvekili Cemil Yaman ve Belediye Başkanı Hamza Şayir, 87 dönüm Bayraktepe, 600 dönüm İMES OSB ve 518 dönüm araziyi Nuh Çimento’ya CHP mi verdi?” dedi. 
# Kocaeli, eğitim, AKP, CHP Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir

22 Şub 2021 - 16:49 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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