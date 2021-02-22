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22 Şub 2021 - 16:22- Gündem G: 22 Şub 2021 - 17:08

Aygün’den  Vali Yavuz’a Aspir Yağı 

Vali Seddar Yavuz’u makamında ziyaret eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Vali Yavuz’a hasadı yapılan mahsullerden üretilen Taşköprü Aspir Yağı’nı takdim etti

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İlçe halkına söz verdiği 41 projeyi bir bir yerine getiren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, kent protokolü ile istişarelerini de sürdürüyor. Başkan Aygün, bu kapsamda son olarak Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’u ziyaret etti. Fikir alışverişinin gerçekleştiği görüşmede Başkan Aygün, tarımsal kalkınma hamlesi kapsamında Derince’nin köylerinde kurulacak Mısır Kurutma Tesisi, Süt Pastörizasyon Tesisi ve Aspir Yağı İşleme ve Değerlendirme Tesisi ile ilgili Vali Yavuz’a bilgiler verdi. Aygün, ayrıca hasadı yapılan mahsullerden üretilen Taşköprü Aspir Yağı’nı Vali Yavuz’a takdim etti. Tarıma yönelik faaliyetleri daima desteklediklerini ifade eden Vali Yavuz da, ziyareti ve hediyesi için Başkan Aygün’e teşekkür etti. 
# Kocaeli, Derince

22 Şub 2021 - 16:22 - Gündem

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