Uzman Dr. Gülçin Akı  artık Cihan Hastanesi’nde

2013 yılından bu yana bölge halkına sunduğu kaliteli ve nitelikli sağlık hizmetinden ödün vermeyen Cihan Hastanesi Dahiliye (İç Hastalıkları) hekim kadrosuna Uzm. Dr. Gülçin AKI’yı dahil ederek kadrosunu genişletti. Cihan Hastanesi’nde Pandemi döneminde en yoğun bölümlerden biri olan Dahiliye Kliniği’nde görev yapacak olan Dr. Gülçin Akı, Uzm. Dr. Metin Öztürk ve Uzm. Dr. Murat Karabulut’la beraber hasta kabul edecek. Cihan Hastanesi böylelikle bünyesindeki üç Dahiliye uzmanı ile yaşanan yoğunluğu biraz olsun hafifleterek hizmet kalitesini devam ettirme hedefine ulaşmış olacak.

UZM. DR. GÜLÇİN AKI KİMDİR?

1974 yılında Berlin’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Berlin’de tamamladı. 1996 yılında Berlin FU Üniversitesi (şu anki adı Charite) Tıp Fakültesi’nde Tıp Eğitimine başladı. 2002-2005 yılları arası farklı Dâhiliye ve Cerrahi Polikliniklerde stajyer olarak çalıştı. 08/2005 – 07/2006 arası Berlin Charite Tıp Fakültesi Hastanesi Seçmeli Bölüm: Jinekoloji ve Yoğun Bakım bölümünde Pratisyen olarak görev yaptı. 2007 – 2013 yılları arasında Hannover Akademik Araştırma Üniversitesi Aşağı Saksonya Salzgitter Kliniği İç Hastalıkları Birimi ve Göttingen Georg – Auguste Akademik araştırma Üniversitesi, Wolfenbüttel - Aşağı Saksonya Städtisches Kliniği İç Hastalıkları Birimi - Gastroenteroloji ve Kardiyoloji Bölümü’nde Asistan olarak çalışarak 2013 de İç Hastalığı Uzmanlığını aldı. Aynı dönem içinde Özel Nefroloji Polikliniğinde Dr. Swaydan ve Dr. Werkmeister koordinatörlüğünde Asistan hekim olarak görev yaptı. 2013 ün sonunda Türkiye’ye dönerek Kocaeli ye yerleşti. 2014-2020 yılları arasında ilimizdeki bazı özel hastanelerde görev alan Dr. Gülçin AKI 2021 Şubat ayı itibaren Cihan Hastanesi’nde görev yapmaya başladı. Aralarında Radyolojide Işınlama Temel Bilgiler (Strahlenschutz) Gastroenteroloji Kongresi, Alternatif Tıp Kursu (Sülük Tedavi), Dahiliye Kongresi, Damar Hastalıklarına sonografik Teşhisler gibi konuların yer aldığı birçok seminere ve kursa da katılan Dr. AKI, hafta içi her gün Cihan Hastanesi’nde hasta kabul edecek.