Saadet Partili gençlerden intihar açıklaması “Hani gençler geleceğinizdi”

Saadet Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Dursun Taş, bugün partisinin il binasında son zamanlarda kentimizde artan genç intiharlar vakaları ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Gara’da şehit olan 13 vatandaşımıza rahmet dileyerek açıklamasına başlayan İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Dursun Taş, geçtiğimiz hafta 7 günde 7 intihar olduğunu hatırlattı. Dursun Taş açıklamasının devamında, “ Kocaeli denilince aklımıza Sanayi, Büyük yatırımcıların akın ettiği, Türkiye ticaretinin önemli bir merkezi ve Türkiye’de istatistiklere göre kişi başı gayrisafi milli hasılanın en yüksek olduğu bir il geliyor. Ama gelin görün ki bu şehirde gençler ekonomik problemlerden, yaşadıkları bunalımlardan, çektikleri sıkıntılardan dolayı intihara ediyor. 11’i son 1,5 ayda olmak üzere son 8 ayda intihar eden 17 gencimize engel olamamanın vicdan azabını iliklerimize kadar hissediyoruz” ifadelerini kullandı.

“SİZİN BAHSETTİĞİNİZ GENÇLER KİM?”

Sözlerinin devamında, “Eminlerine, bu şehrin bürokrasisine, bu şehrin ilim adamlarına, bu şehrin kanaat önderlerine, bu şehrin meclisteki temsilcilerine, bu şehrin vicdanlı insanlarına kimseyi ötekileştirmeden kimseye hakaret etmeden bir çağrıda bulunmak istiyoruz” ifadelerin kullanan Taş, “Hani Gençleri geleceğinizdi? Hani gençler bu ülkenin geleceğiydi? Bu bahsettiğiniz gençler hangi gençler? Üniversiteden mevzun olup işsiz kalanlar mı? Ataması yapılmadığı için okuduğu bölüm ile alakasız işte çalışan mı? Günlük işlerde hayatını idame ettirenler mi? Bu ülkede değil, yurtdışında yaşamak isteyen gençler mi? Sizin bahsettiğiniz gençler?” şeklinde konuştu.

“GENÇLERİN EVLİLİK HAYALLERİNİ YIKMAYIN”

Vicdanlı olan yöneticilerimize sesleniyoruz diyerek açıklamasını sürdüren Dursun Taş, “Özelleştirme adı altında bir sürü sektörü kapattınız. İşe alımlarda ehliyeti ve liyakati önemsemeyip adam kayırdınız. Plansız programsız açtığınız üniversitelerden mezun olan gençlere istihdam sağlayamadığınız için onların hayallerini yıktınız ve yıkmaya da devam ediyorsunuz. FETÖ zamanında onlardan icazet alamayanları kurum ve kuruluşlara yerleştiremeyen sizler şimdi ise bundan ders almanız gerekiyorken işe alımlarda önceliğin ehliyet ve liyakat olması gerektiğini halâ görmek istemiyorsunuz. Gençlerin umudunu ellerinden almayın, gençlerin geleceklerini karartmayın, gençlerin evlilik hayallerini yıkmayın. Evli olan gençlerin geçim sıkıntısı yaşamamasını sağlayın” dedi.

“GELECEĞİNİZE SAHİP ÇIKIN”

Sözlerinin sonlarına doğru Taş, “Bir tarafta vergilerini sildiğiniz yandaş firmalar, diğer tarafta KYK borcu sırtına yük olarak binmiş genç kardeşlerimiz var. Bir tarafta lebalep dolu olmasıyla övündüğünüz kalabalık kongreler varken diğer tarafta o kongrenin yanı başındaki lokantasını pandemi gerekçesiyle açamayan ve dolayısıyla iş yapamayan genç esnaf kardeşlerimiz var. Ülkemizde nimet ve külfet dağılımı adaletli bir şekilde olduğu sürece herkesin huzur ve refah içerisinde yaşadığı bir ülke mümkün. Kimsenin kutuplaştırılmadığı, alım seviyesinin yükseldiği, bolluk ve bereketin arttığı bir ülke elbette mümkün. Buradan bir kez daha tekrar ediyoruz ki Gençler geleceğiniz ise geleceğinize sahip çıkın” ifadelerini kullanarak açıklamasını tamamladı.