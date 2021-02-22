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22 Şub 2021 - 19:20- Siyaset G: 22 Şub 2021 - 19:21

CHP'den istifa edip MHP'ye geçti

Kartepe Eşme’de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Saffet Kaplan, CHP’den istifa edip MHP’ye üye oldu

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Milliyetçi Hareket Partisi( MHP) Kocaeli İl Teşkilatı yeni üye çalışmalarına devam ediyor. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, partilerinin 52’inci kuruluş yıldönümleri doğrultusunda hedeflerinin 25 bin üye olduğunu ifade etmişti. MHP Kocaeli Teşkilatları bu kapsamda Kartepe Eşme’de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Saffet Kaplan, CHP’den istifa edip MHP’ye üye oldu. Kaplan'a rozetini kendisi gibi eşmeli olan MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü taktı. 
# Kocaeli

22 Şub 2021 - 19:20 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Doğan - Ne geniş bir kesim mi ?

Eşme'li yim ilk kez duydum bu ismi..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Şubat 19:56

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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