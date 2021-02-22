CHP'den istifa edip MHP'ye geçti

Milliyetçi Hareket Partisi( MHP) Kocaeli İl Teşkilatı yeni üye çalışmalarına devam ediyor. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, partilerinin 52’inci kuruluş yıldönümleri doğrultusunda hedeflerinin 25 bin üye olduğunu ifade etmişti. MHP Kocaeli Teşkilatları bu kapsamda Kartepe Eşme’de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Saffet Kaplan, CHP’den istifa edip MHP’ye üye oldu. Kaplan'a rozetini kendisi gibi eşmeli olan MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü taktı.