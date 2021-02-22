Milliyetçi Hareket Partisi( MHP) Kocaeli İl Teşkilatı yeni üye çalışmalarına devam ediyor. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, partilerinin 52’inci kuruluş yıldönümleri doğrultusunda hedeflerinin 25 bin üye olduğunu ifade etmişti. MHP Kocaeli Teşkilatları bu kapsamda Kartepe Eşme’de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Saffet Kaplan, CHP’den istifa edip MHP’ye üye oldu. Kaplan'a rozetini kendisi gibi eşmeli olan MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü taktı.
22 Şub 2021 - 19:20- Siyaset Güncelleme: 22 Şub 2021 - 19:21
CHP'den istifa edip MHP'ye geçti
Kartepe Eşme’de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen Saffet Kaplan, CHP’den istifa edip MHP’ye üye oldu
# Kocaeli
22 Şub 2021 - 19:20 - Siyaset Yazdır
Muhabir Serhat Güneş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Mustang - Oda ruhsat ihale pesindedir parasiz kalmistir
Doğan - Ne geniş bir kesim mi ?
Eşme'li yim ilk kez duydum bu ismi..
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.