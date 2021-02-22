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22 Şub 2021 - 20:56- Spor G: 22 Şub 2021 - 23:20

Ah İzmit ahh! “96-97”

Erdem ÖVÜÇ
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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor ile çok kritik bir maça çıktı. Nefes kesen maçın bitimine 13 saniye kala 1 sayı önde olan İzmit ekibi 2 saniye kala serbest atışlar sonrası yediği sayılarla maçı 97-96 kaybederek ilk 8 yolunda ağır bir yara aldı.

MÜTHİŞ MÜCADELE

16 ve 18 Şubat’ta Rusya’da iki Avrupa maçına çıkan ve çok fazla dinlenemeden lige dönen İzmit Belediyespor Kadın Basketbol takımı kendisi gibi ilk 8 mücadelesi veren Hatay Büyükşehir Belediyespor’u konuk etti. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndaki maç baştan sona heyecan içinde geçti. İzmit Belediyespor tam üç kez rakibi karşısında çift haneli sayılarla geriye düşse de maçın son saniyelerine Elif’in üçlüğü ile önde girdi.

ÇOK YAZIK OLDU

Bitime 13 saniye kala 2 faul yapma hakkı daha bulunan mavi yeşilliler sadece 5 saniye eritebildi. 8 saniye kala hücum yapan Hatay’da Özge’nin turnikesi çemberden döndü. Prince hucüm ribaundunu aldı ve Wheeler savunma yaparken kollarını indirdi ve Prince’ye 2 saniye kala faul yapan. Amerikalı oyuncuyu serbest atışlarda hata yapmadı ve Hatay’ı 97-96 öne geçirdi. Kalan sürede Wheeler’in uzaktan şutu isabetli olmayınca İzmit Belediyespor can yakan, kahreden bir yenilgi daha aldı.

WHEELLER VE DOS SANTOS’TAN 47 SAYI

20. maçında 10. kez mağlup olan İzmit Belediyespor’da Wheeler 25, Dos Santos 22, Jovanovic 18, Gülşah 12, Egle 11, Elif 6, Miray da 2 sayı attı. Konuk ekipte Ndour 25, oyundan hiç çıkmayan Prince ve Abdelkader 23’er, Özge de 15 sayı ile oynadı. Mavi yeşilliler 25 Şubat’ta yine son derece önemli bir maça çıkacak rakibi Mersin Çukurova Basketbol olacak. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndaki maç saat 14.00’te başlayacak.

İZMİT BELEDİYESPOR: 96

HATAY BÜYÜKŞEHİR: 97

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu

Hakemler: Ziya Özorhan*, İbrahim Altıntaş*, Abdullah İlik*

İzmit Belediyespor: Miray Şahin* (2), Gülşah Duman*** (12), Elif Emirtekin** (6), Egle Siksnuite*** (11), Erica Wheeler**** (25), Saadet Aysu Keskin*, Milica Jovanovic*** (18), Clarissa Dos Santos**** (22), Defne Paylar*

Hatay BŞB: İdil Türk*, Derin Yaya** (5), Özge Yavaş*** (15), Gizem Başaran** (6), Alexis Sade Prince*** (23), Hind Ben Abdelkader*** (23), Astou Ndour*** (25)

1. Periyot: 19-28

2. Periyot: 50-56

3. Periyot: 71-73

MAÇ SONUCU: 96-97

# İzmit, Büyükşehir

22 Şub 2021 - 20:56 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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