Özel halk otobüsü tıra çarptı: 6 yaralı

Alınan bilgiye göre D-100 karayolundan Ankara yönünde seyir halinde olan Selahattin Gül idaresindeki 41 NJ 136 plakalı Eşme- İzmit arası çalışan özel halk otobüsü, Akmeşe sapağı mevkiinde Erhan Tabar idaresindeki 03 LB 282 çekici plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü bulunduğu yerde sıkışırken kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 5 yolcu ve otobüs sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun Ankara yönünde trafik bir müddet kontrollü olarak verildi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.