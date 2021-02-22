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22 Şub 2021 - 23:13- Asayiş G: 23 Şub 2021 - 00:16

Özel halk otobüsü tıra çarptı: 6 yaralı

Kartepe D100 karayolu Akmeşe sapağında özel halk otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre D-100 karayolundan Ankara yönünde seyir halinde olan Selahattin Gül idaresindeki 41 NJ 136 plakalı Eşme- İzmit arası çalışan özel halk otobüsü, Akmeşe sapağı mevkiinde Erhan Tabar idaresindeki 03 LB 282 çekici plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü bulunduğu yerde sıkışırken kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 5 yolcu ve otobüs sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun Ankara yönünde trafik bir müddet kontrollü olarak verildi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

 

# İzmit

22 Şub 2021 - 23:13 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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